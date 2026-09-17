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Новачок «Інтера» надовго потрапив у лазарет

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Новачок «Інтера» надовго потрапив у лазарет
Джузеппе Бергомі (праворуч) зустрів Джона Стоунза в Мілані
фото: ФК «Інтер»

Італійський гранд зазнав кадрової втрати

Оборонець міланського «Інтера» Джон Стоунз вибув до середини осені. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інсайдера Ніколо Скіру.

Англієць отримав м'язове ушкодження у поєдинку проти «Удінезе» (5:3) у черговому турі Серії A. Медичне обстеження виявило в центрбека травму лівого стегна. Орієнтовний термін відновлення – 25-30 днів.

Стоунз не допоможе «нерадзуррі» в центральному поєдинку 5-го туру чемпіонату Італії. «Інтер» протистоятиме столичній «Ромі» на виїзді. Обидві команди йдуть без очкових втрат після чотирьох турів нового сезону.

У нинішньому сезоні Стоунз провів чотири матчі. Результативними діями він не відзначився. Повернення оборонця до тренувань очікують після міжнародної паузи в середині жовтня.

До слова, українець Артем Довбик дебютним голом врятував «Болонью» від третьої поразки поспіль. Форвард вийшов із лави запасних у середині другого тайму матчу проти «Сассуоло». У доданий арбітром час він забив останній м'яч у поєдинку (2:2).

Нагадаємо, раніше «Інтер» підписав історичний контракт із нападником збірної Італії. Франческо Піо Еспозіто пролонгував договір на шість років. Раніше в Серії A угоди обмежували п'ятирічними періодами.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Джон Стоунс Серія А ФК Інтер (Мілан)

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