Збірна Укаїни втратила нападника перед матчами Ліги націй

Артем Степанов захищає кольори «Утрехта» на правах оренди з «Баєра»

Артем Степанов не допоможе команді Андреа Мальдери

Нападник «Утрехта» Артем Степанов не допоможе збірній України у найближчих матчах Ліги націй. Про це повідоммляє «Главком» з посиланням на пресслужбу УАФ.

19-річний футболіст отримав ушкодження у матчі сьомого туру чемпіонату Нідерландів з «Феєнордом». Українець залишив поле на 31-й хвилині гри.

Раніше стало відомо, що команді не допоможуть АРтем Довбик та Олександр Андрієвський. Їх місця зайняли Ігор Краснопір та Олександр Піхальонок відповідно.

У поточному сезоні Артем Степанов провів шість матчів на клубному рівні, забив п'ять голів. Для форварда цей виклик о збірної став дебютним.

У вересні-жовтні на «синьо-жовтих» чекають чотири поєдинки в групі B2 Ліги націй. Розпочнуть підопічні Мальдери з двох виїзних поєдинків – проти збірних Угорщини та Грузії. Далі в словацькій Трнаві національна команда України прийме Північну Ірландію і Угорщини.

Календар матчів збірної України в Лізі націй 2026/27

25 вересня, Угорщина – Україна

28 вересня, Грузія – Україна

2 жовтня, Україна – Північна Ірландія

5 жовтня, Україна – Угорщина

14 листопада, Північна Ірландія – Україна

17 листопада, Україна – Грузія

Нагадаємо, що вінгер «Полісся» Владислав Велетень довикликаний до збірної України.