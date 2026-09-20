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Збірна Укаїни втратила нападника перед матчами Ліги націй

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Збірна Укаїни втратила нападника перед матчами Ліги націй
Артем Степанов захищає кольори «Утрехта» на правах оренди з «Баєра»
фото: пресслужба УАФ

Артем Степанов не допоможе команді Андреа Мальдери

Нападник «Утрехта» Артем Степанов не допоможе збірній України у найближчих матчах Ліги націй. Про це повідоммляє «Главком» з посиланням на пресслужбу УАФ.

19-річний футболіст отримав ушкодження у матчі сьомого туру чемпіонату Нідерландів з «Феєнордом». Українець залишив поле на 31-й хвилині гри.

Раніше стало відомо, що команді не допоможуть АРтем Довбик та Олександр Андрієвський. Їх місця зайняли Ігор Краснопір та Олександр Піхальонок відповідно.

У поточному сезоні Артем Степанов провів шість матчів на клубному рівні, забив п'ять голів. Для форварда цей виклик о збірної став дебютним.

У вересні-жовтні на «синьо-жовтих» чекають чотири поєдинки в групі B2 Ліги націй. Розпочнуть підопічні Мальдери з двох виїзних поєдинків – проти збірних Угорщини та Грузії. Далі в словацькій Трнаві національна команда України прийме Північну Ірландію і Угорщини.

Календар матчів збірної України в Лізі націй 2026/27

  • 25 вересня, Угорщина – Україна
  • 28 вересня, Грузія – Україна
  • 2 жовтня, Україна – Північна Ірландія
  • 5 жовтня, Україна – Угорщина
  • 14 листопада, Північна Ірландія – Україна
  • 17 листопада, Україна – Грузія

Нагадаємо, що вінгер «Полісся» Владислав Велетень довикликаний до збірної України.

Теги: Збірна України НОВИНИ ФУТБОЛУ

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