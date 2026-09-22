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Дирекція УПЛ назвала дату та час проведення перенесеного матчу «Верес» – «Кудрівка»

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Дирекція УПЛ назвала дату та час проведення перенесеного матчу «Верес» – «Кудрівка»
Поєдинок шостого туру УПЛ відбудеться через три тижні після запланованої дати
фото: ФК «Верес»

Поєдинок не відбувся вчасно через повітряну тривогу

Дирекція Української Прем'єр-ліги назвала дату та час проведення матчу між «Вересом» та «Кудрівкою». Про це повідомляє «Главком».

Гра мала відбутись 12 вересня о 18:00 за київським часом на стадіоні «Авангард» у місті Рівне, проте повітряна тривога завадила проведенню поєдинку.

Матч перенесено на 3 жовтня, стартовий свисток пролунає о 13:00. Місце проведення гри залишилось незмінним.

«Верес» йде на 11-й позиції турнірної таблиці УПЛ, маючи в своєму активі шість очок. «Кудрівка» з двома пунктами йде останьою.

Турнірна таблиця Чемпіонату України з футболу сезону 2026/27

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що легенда «Шахтаря» Жадсон зіграє у пропагандистському матчі у Москві.

Теги: ФК Верес УПЛ НОВИНИ ФУТБОЛУ

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