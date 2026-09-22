Дирекція УПЛ назвала дату та час проведення перенесеного матчу «Верес» – «Кудрівка»

Поєдинок шостого туру УПЛ відбудеться через три тижні після запланованої дати

Поєдинок не відбувся вчасно через повітряну тривогу

Дирекція Української Прем'єр-ліги назвала дату та час проведення матчу між «Вересом» та «Кудрівкою». Про це повідомляє «Главком».

Гра мала відбутись 12 вересня о 18:00 за київським часом на стадіоні «Авангард» у місті Рівне, проте повітряна тривога завадила проведенню поєдинку.

Матч перенесено на 3 жовтня, стартовий свисток пролунає о 13:00. Місце проведення гри залишилось незмінним.

«Верес» йде на 11-й позиції турнірної таблиці УПЛ, маючи в своєму активі шість очок. «Кудрівка» з двома пунктами йде останьою.

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