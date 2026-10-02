Переконлива перемога Португалії без Роналду та дебютні три очки для Клоппа: результати Ліга націй 2026/2027 за 1 жовтня

Скандал у таборі Португалії не завадив підопічним Жорже Жезусу здобути три очки в Данії

Одразу кілька поєдинків подарували багато результативних дій

Учора, 1 жовтня, почався третій тур Ліги націй УЄФА 2026/2027. Про головні події дня повідомляє в цьому огляді «Главком».

Португалія без Роналду не пропала

Португалія провела гучний матч у Копенгагені, здолавши Данію на виїзді. Особливої уваги цій перемозі додає відсутність Кріштіану Роналду, який напередодні несподівано залишив розташування збірної. 41-річний форвард ухвалив рішення піти після розмови з президентом Португальської футбольної федерації, а перед цим головний тренер Жорже Жезус підтвердив, що Роналду не вийде у стартовому складі. Сам футболіст заявив, що згодом розповість про причини свого відходу.

Португальці при цьому не дозволили відсутності капітана стати проблемою на полі. Португалія відкрила рахунок завдяки Жоау Канселу, але Мікель Дамсгор допоміг господарям зрівняти рахунок. Однак уже за дві хвилини Гонсалу Рамуш швидко відновив перевагу Португалії у матчі. У другому таймі Гейлунн зрівняв рахунок, після чого Вітінья та Жоау Фелікс принесли Португалії перемогу 4:2.

Дебютна перемога Клоппа

Юрген Клопп нарешті здобув свою першу перемогу на чолі збірної Німеччини. Після нічиєї з Нідерландами та сенсаційної домашньої поразки від Греції німці обіграли Сербію (2:0). Команда Клоппа контролювала гру та ще до перерви вийшла вперед, коли Том Бішоф забив свій перший гол за національну збірну.

У другому таймі перевагу господарів подвоїв Флоріан Вірц. Для Німеччини це була перша перемога в турнірі, яка дозволила набрати чотири очки після трьох матчів. Клопп отримав свій перший успішний результат у Лізі націй після ненайкращого старту, який складався з нічиєї та поразки, а Сербію знову лишилася без очок.

Греки епічно втратили перемогу над Нідерландами

Збірна Греції була за кілька хвилин від третьої перемоги поспіль, але не втримала перевагу над Нідерландами. Господарі в Салоніках провели блискучий перший тайм і пішли на перерву з рахунком 2:0: спочатку забив Фотіс Йоаннідіс, а вже у компенсований до першої половини час перевагу збільшив Георгіос Масурас. Нідерланди після цього опинилися у дуже складному становищі.

Проте після перерви команда Хаві Ернандеса зуміла врятувати хоча б одне очко. Спершу Вірджил ван Дейк скоротив відставання на 59-й хвилині, а потім на 89-й Тейджані Рейндерс зрівняв рахунок. Через це греки втратили перемогу буквально наприкінці зустрічі, хоча ще після першого тайму виглядали господарями становища. Нідерланди ж уникнули другої поразки у трьох матчах та продовжили боротьбу за верхню частину групи.

В інших матчах туру у лізі А Вельс сенсаційно здолав Норвегію (2:1), а в лізі B обидва поєдинки завершилися нічиїми: Ізраїль та Косово не забили жодного м'яча (0:0), тоді як Ірландія та Австрія розійшлися результативною нічиєю (2:2). У Лізі D Азербайджан і Ліхтенштейн також зіграли 0:0, а Мальта та Гібралтар обмінялися голами (1:1).

Наступний тур Ліги націй пройде уже сьогодні, 2 жовтня, під час якого збірна України проведе важливий поєдинок проти Північної Ірландії о 21:45.

Ліга націй УЄФА 2026/2027. Третій тур (1 жовтня)

Ліга A

Греція – Нідерланди 2:2 (2:0)

Голи: Йоаннідіс (23), Масурас (45+2) – Ван Дейк (59), Рейндерс (89)

Німеччина – Сербія 2:0 (1:0)

Голи: Бішоф (39), Вірц (61)

Данія – Португалія 2:4 (1:2)

Голи: Дамсгор (23), Гейлунн (53) – Канселу (13), Рамуш (25), Вітінья (67), Жоау Фелікс (87)

Вельс – Норвегія 2:1 (1:1)

Голи: Джеймс (38), Вільямс (48) – Бобб (11)

Ліга В

Ізраїль – Косово 0:0 (0:0)

Ірландія – Австрія 2:2 (2:0)

Голи: Перротт (12, 45) – Прасс (71), Грегорич (77)

Ліга D

Азербайджан – Ліхтенштейн 0:0 (0:0)

Мальта – Гібралтар 1:1 (0:0)

Голи: Мбонг (53) – Скенлон (61)

Турнірна таблиця

Ліга A

Standings provided by Sofascore

Ліга B

Standings provided by Sofascore

Ліга D

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що 29 вересня одразу чотири збірні перемогли з різницею у три м'ячі у Лізі націй.