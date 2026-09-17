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Президент «Трабзонспора» Доган прокоментував чутки про переговори з Ардою Тураном

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Президент «Трабзонспора» Доган прокоментував чутки про переговори з Ардою Тураном
Турецький коуч очолює донецьку команду з літа 2025 року
фото: ФК «Шахтар». Арда Туран

Турецькі ЗМІ активно пов'язують коуча «Шахтаря» з бордово-синіми

Президент «Трабзонспора» Ертугрул Доган прокоментував чутки про переговори з тренером «Шахтаря» Ардою Тураном. Про це повідомляє «Главком».

«Арда Туран – брат, якого я дуже люблю, але ми не зустрічалися, бо він вже тренував команду. Я зустрівся лише з Бураком Їлмазом, і це була дружня зустріч. Ми обмінялися ідеями. Окрім цього, ми зустрілися з місцевим тренером», – сказав Доган.

Раніше ряд турецьких ЗМІ пов'язував Арду Турана з «Трабзонспором», який нещодавно залишив головний тренер Фатіх Текке.

З гірниками турецький спеціаліст працює з літа 2025 року. Під його керівництвом команда завоювала титул чемпіона України 2025/26, а також дійшла до півфіналу Ліги конференцій, де з загальним рахунком 2:5 поступилась «Крістал Пелас».

«Трабзонспор» за п'ять матчі чемпіонату Туреччини набрав сім очок та посідає дев'яту сходинку. Команда цього сезону виступатиме у Лізі конференцій де зустрінеться з «Фрайбургом», «Гартсом», «Яблонцем», «ЦСКА» Софія, «КУПСом» та «Црвєною Звєздою».

У складі «Трабзонспора» виступає два українці: захисник Арсеній Батагов та півзахисник Руслан Маліновський.

Нагадаємо, що Арсеній Батагов відновився від тривалої травми та повернувся до тренувань.

 

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» ФК «Трабзонспор» Арда Туран

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