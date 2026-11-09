Лідер «Барселони» пропустить матч збірної Іспанії у Лізі націй

Чемпіон світу зазнав легкого ушкодження

Нападник іспанської «Барселони» Ламін Ямаль не допоможе національній команді Іспанії у прийдешньому турі Ліги націй 2026/27. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інсайдера Фабріціо Романо.

Вундеркінд «блаугранас» зазнав травми в поєдинку з мадридським «Атлетіко» (2:1) в Ла Лізі. Ямаль зіткнувся з дискомфортом у коліні. Водночас тренерський штаб «Фурії Рохи» розраховує на його участь в другому поєдинку листопада.

Збірна Іспанії 12 листопада протистоятиме Чехії на виїзді. Натомість 15 листопада підопічні Луїса де ла Фуенте приймуть Англію. Матч відбудеться у Мадриді.

Ямаль у нинішньому сезоні зіграв 16 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав 13 голів і 12 асистів. Статистика нападника в Лізі націй – чотири матчі, чотири м'ячі, одна результативна передача.

До слова, форвард збірної Косова Ведат Мурікі показав у Лізі націй футболку на підтримку засудженого в Гаазі експрезидента. Після гола він підтримав політика Хашима Тачі. На футболці був логотип Армії визволення Косова, польовим командиром якої той був.

Нагадаємо, нападник збірної Ізраїлю Саїд Абу-Фархі дивно відсвяткував гол і отримав вилучення. На емоціях він побіг на край поля та вихопив кутовий прапорець. Інвентар і став головним елементом тріумфу футболіста.