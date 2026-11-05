Суперкомп'ютер передбачив учасників плейоф Ліги чемпіонів: яка позиція у «Шахтаря»

«Шахтар» наразі перебуває у топ-24, однак, на думку суперкомп'ютера, його позиція може змінитися

Алгоритм зробив попередній прогноз на підсумки основного етапу Ліги чемпіонів

Суперкомп’ютер Opta спрогнозував, якою буде підсумкова таблиця основного етапу Ліги чемпіонів сезону-2026/27 після чотирьох турів. Про це повідомляє «Главком».

Хто потрапить до топ-8

Перші два місця, за оцінкою суперкомп’ютера, посідатимуть ПСЖ та «Реал». Обидва клуби виграли всі чотири стартові матчі, а прогнозована кількість очок, близько 19,5, має забезпечити їм вихід до 1/8 фіналу без додаткового раунду.

До топ-8 також, імовірно, увійдуть «Арсенал», «Баварія», «Барселона», «Манчестер Сіті», «Ліверпуль» та «Астон Вілла». Команди, які завершать основний етап у першій вісімці, напряму вийдуть до 1/8 фіналу.

Місця з 9-го по 24-те

Клуби, які фінішують із дев’ятого по 24-те місце, зіграють у двоматчевому плейоф за право потрапити до 1/8 фіналу. Серед прогнозованих учасників цього раунду – «Манчестер Юнайтед», «Рома», «Інтер», «Атлетіко», «Боруссія» Дортмунд і дебютанти турніру «Комо», «ЛАСК» та «Вікінг».

Яка позиція у Шахтаря?

Донецький клуб, за прогнозом, набере 8,18 очка й посяде 28-ме місце. Це означало б дострокове завершення єврокубкового сезону, адже команди, які фінішують з 25-го по 36-те місце, вибувають із турніру після основного етапу. Наразі «Шахтар» має шанс змінити цей сценарій у решті матчів, однак прогноз Opta відводить йому місце нижче прохідної зони.

Натомість серед команд, яким прогнозують виліт, – ПСВ, «Порту», «Вільярреал», «Наполі» та «Феєнорд». За розрахунками Opta, жодна з них не набере достатньо очок, щоб увійти до топ-24.

Нагадаємо, що герой «Манчестер Юнайтед» встановив незвичайне досягнення у Лізі чемпіонів.