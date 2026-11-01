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«Арсенал» переграв «Ліверпуль» і став одноосібним лідером чемпіонату Англії

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Арсенал» переграв «Ліверпуль» і став одноосібним лідером чемпіонату Англії
Кай Гаверц приніс «канонірам» перемогу
фото: EFE

Чинний чемпіон повернувся на перше місце в турнірній таблиці

Лондонський «Арсенал» здолав «Ліверпуль» (1:0) у дев'ятому турі англійської Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

«Каноніри» заволоділи ініціативою у дебюті. Гості перетворили в гол фактично перший справді гострий момент. Мадуеке на правому фланзі віддав на Райса, який від лінії прострілив на дальню стійку, де результативно зіграв Гаверц.

До перерви мерсисайдці змарнували кілька нагод зрівняти рахунок. Спершу Ісак не зумів переграти Раю у ближньому бою. А під завісу першого тайму Вірц поцілив у поперечину зі штрафного, а Мак Аллістер після стандарту головою пробив над воротами.

У середині другої половини кілька моментів не реалізував «Арсенал». Едегор пробив у порожні ворота після передачі Цоліса, та воротаря підстрахував Жаке. А постріл самого грека в дотик парирував Аліссон.

Утім, для перемоги столичному гранду вистачило й одного забитого мяча. «Арсенал» і вийшов у лідери АПЛ. Підопічні Мікеля Артети набрали 24 очки. «Каноніри» відірвалися від «Манчестер Сіті» на три пункти, а «Ліверпуль» залишився на пятій сходинці (15 балів).

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До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.

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Теги: ФК Арсенал (Лондон) ФК Ліверпуль АПЛ футбол

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