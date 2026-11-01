«Арсенал» переграв «Ліверпуль» і став одноосібним лідером чемпіонату Англії

Чинний чемпіон повернувся на перше місце в турнірній таблиці

Лондонський «Арсенал» здолав «Ліверпуль» (1:0) у дев'ятому турі англійської Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

«Каноніри» заволоділи ініціативою у дебюті. Гості перетворили в гол фактично перший справді гострий момент. Мадуеке на правому фланзі віддав на Райса, який від лінії прострілив на дальню стійку, де результативно зіграв Гаверц.

До перерви мерсисайдці змарнували кілька нагод зрівняти рахунок. Спершу Ісак не зумів переграти Раю у ближньому бою. А під завісу першого тайму Вірц поцілив у поперечину зі штрафного, а Мак Аллістер після стандарту головою пробив над воротами.

У середині другої половини кілька моментів не реалізував «Арсенал». Едегор пробив у порожні ворота після передачі Цоліса, та воротаря підстрахував Жаке. А постріл самого грека в дотик парирував Аліссон.

Утім, для перемоги столичному гранду вистачило й одного забитого мяча. «Арсенал» і вийшов у лідери АПЛ. Підопічні Мікеля Артети набрали 24 очки. «Каноніри» відірвалися від «Манчестер Сіті» на три пункти, а «Ліверпуль» залишився на пятій сходинці (15 балів).

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