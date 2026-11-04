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Плакав і молився. Преса розкрила деталі поведінки воротаря після рокового зіткнення з форвардом «Тенеріфе»

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Плакав і молився. Преса розкрила деталі поведінки воротаря після рокового зіткнення з форвардом «Тенеріфе»
Хесус Овоно зіткнувся з цькуванням
фото: ФК «Андорра»

Африканець важко переживає трагічний інцидент на футбольному полі

Голкіпер «Андорри» Хесус Овоно опинився у непростому психологічному стані після зіткнення з нападником «Тенеріфе» Хесусом де Мігелем. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на AS.

Після поєдинку воротар плакав і молився в роздягальні «триколірних». Близькі Овоно запевняють, що він не мав наміру зашкодити супернику. До звістки про смерть де Мігеля він хотів звязатися з його родиною, щоб попросити вибачення  і запропонувати допомогу.

«Він турботлива, дуже добра людина. У ньому немає гніву», – заявило джерело медіа.

Де Мігель помер у вівторок в лікарні. Напередодні він зіткнувся з голкіпером «Андорри» Овоно в поєдинку іспанської Сегунди. Воротар намагався завадити супернику заволодіти м'ячем і відправив того в нокаут. Страж воріт відразу отримав червону картку, а форвард залишився лежати на полі.

Як виявилося, у де Мігеля сталася зупинка серця і дихання. У такому стані він перебував майже 20 хвилин, а після реанімаційних заходів де Мігеля доправили в лікарню. Медики боролися за життя футболіста, але врятувати його не змогли.

Африканський кіпер після інциденту став жертвою цькування у мережі. Зокрема, Овоно ображали на расистському підґрунті. Зрештою, він змушений був закрити профілі в соцмережах.

До слова, іспанська «Барселона» поскаржилася УЄФА на банер уболівальників французького ПСЖ. Представникам іспанського гранда не сподобався перформанс «Паризька різанина». Фанати приурочили кореографію до Геловіна.

Нагадаємо, раніше ексоборонець «Барселони» Рафа Маркес офіційно став керманичем збірної Мексики. Він готуватиме національну команду до кваліфікації перед ЧС-2030. Досі він був асистентом головного тренера.

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Теги: Сеґунда футбол смерть

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Плакав і молився. Преса розкрила деталі поведінки воротаря після рокового зіткнення з форвардом «Тенеріфе»
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