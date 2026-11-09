«Манчестер Юнайтед» знайшов кандидата на підсилення лінії оборони – ЗМІ

Манкуніанці розпочали роботу над оновленням проблемної позиції

Центрбек «Ноттінгем Форест» Мурільйо потрапив до сфери зацікавлень іншого представника англійської Прем'єр-ліги – «Манчестер Юнайтед». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Football Insider.

«Лісники» нібито готові розглянути продаж оборонця наступного літа. Водночас «Ноттінгем» погодиться відпустити бразильця лише за «величезну суму». «Форест» оцінив Мурільйо на 84-96 млн євро.

МЮ відновив інтерес до оборонця на фоні провального старту нового сезону. Підопічні Майкла Карріка йдуть на міжнародну паузу в зоні вильоту АПЛ, а єдину за 10 турів перемогу оформили ще наприкінці серпня. Тоді «червоні дияволи» переграли «Іпсвіч» (5:2).

Мурільйо в нинішньому сезоні провів 11 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав один асист. Контракт центрбека з «Ноттінгемом» розрахований до літа 2030 року.

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.