«Манчестер Юнайтед» втратив форварда на тривалий період

До ігрових проблем занепалого гранда додалися й кадрові

Нападник Беньямін Шешко не допоможе англійському «Манчестер Юнайтед» в найближчі місяці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Athletic.

Відновлення балканця потребує більше часу, ніж штаб МЮ очікував раніше. Шешко не виходив на поле від середини вересня. Утім, медики досі не усунули проблеми з гомілкою словенського форварда. Він вибув щонайменше до січня.

Проблеми Шешка зі здоров'ям тягнуться ще з минулого сезону. Навесні нападник отримав дошкульний удар у гомілку, але продовжив грати за «червоних дияволів» у вирішальні два місяці сезону. Тепер же він зіткнувся з рецидивом.

Шешко в нинішній кампанії зіграв шість поєдинків у всіх турнірах. До свого активу форвард записав два голи. Статистика минулого сезону – 32 матчі загалом, 12 м'ячів. Контракт словенця з МЮ розрахований до літа 2030 року.

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.