Головна Спорт Футбол
search button user button menu button

«Манчестер Юнайтед» втратив форварда на тривалий період

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
«Манчестер Юнайтед» втратив форварда на тривалий період
Беньямін Шешко надовго випав із обойми «червоних дияволів»
фото: EFE

До ігрових проблем занепалого гранда додалися й кадрові

Нападник Беньямін Шешко не допоможе англійському «Манчестер Юнайтед» в найближчі місяці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Athletic.

Відновлення балканця потребує більше часу, ніж штаб МЮ очікував раніше. Шешко не виходив на поле від середини вересня. Утім, медики досі не усунули проблеми з гомілкою словенського форварда. Він вибув щонайменше до січня.

Проблеми Шешка зі здоров'ям тягнуться ще з минулого сезону. Навесні нападник отримав дошкульний удар у гомілку, але продовжив грати за «червоних дияволів» у вирішальні два місяці сезону. Тепер же він зіткнувся з рецидивом.

Шешко в нинішній кампанії зіграв шість поєдинків у всіх турнірах. До свого активу форвард записав два голи. Статистика минулого сезону – 32 матчі загалом, 12 м'ячів. Контракт словенця з МЮ розрахований до літа 2030 року.

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.

Читайте також:

Теги: футбол ФК Манчестер Юнайтед травма АПЛ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Єгор Ярмолюк оформив швидкий гол
Ярмолюк оформив перший гол у новому сезоні чемпіонату Англії
10 жовтня, 18:17
Келечі Ігеаначо переписав історію турецького футболу
Ексфорвард «Манчестер Сіті» побив «вічний» рекорд чемпіонату Туреччини
17 жовтня, 15:35
Антоніо Конте зібрався повернутися до роботи
Зірковий тренер запропонував власні послуги «Манчестер Юнайтед» – ЗМІ
17 жовтня, 16:08
Енцо Мареска йде без втрат очок в АПЛ
Тренер «Манчестер Сіті» побив переможний рекорд англійської Прем'єр-ліги
17 жовтня, 20:47
Юліан Нагельсманн отримав новий кар'єрний варіант
«Манчестер Юнайтед» обрав пріоритетного кандидата на місце тренера – ЗМІ
22 жовтня, 15:58
Тимур Тутєров (ліворуч) відкрив рахунок у протистоянні
Українець Тутєров оформив прем'єрний гол за «Сандерленд» у єврокубках
22 жовтня, 20:18
Бруну Фернандеш і решта команди розчарували на старті АПЛ
«Манчестер Юнайтед» показав найгірший за 40 років старт сезону
25 жовтня, 19:38
Майкл Каррік отримав шанс виправити ситуацію
«Манчестер Юнайтед» ухвалив несподіване рішення щодо тренера
27 жовтня, 15:24
Гол у ворота «Брентфорда» став другим для Тутєрова у шести матчах за «Сандерленд» цього сезону
Тимур Тутєров забив гол за «Сандерленд» у Кубку англійської ліги
28 жовтня, 23:47

Футбол

«Манчестер Юнайтед» втратив форварда на тривалий період
«Манчестер Юнайтед» втратив форварда на тривалий період
«Реал» поверне власного вихованця з чемпіонату Італії – джерело
«Реал» поверне власного вихованця з чемпіонату Італії – джерело
Георгій Судаков відзначився ефектним голом у грі Кубка португальської ліги
Георгій Судаков відзначився ефектним голом у грі Кубка португальської ліги
Обидва минулорічні фіналісти вибули: визначилися вісім найкращих команд Кубка України
Обидва минулорічні фіналісти вибули: визначилися вісім найкращих команд Кубка України
Гравці «Шахтаря» отримали виклик до збірної Бразилії
Гравці «Шахтаря» отримали виклик до збірної Бразилії
Чемпіонат світу очима букмекера: GGBET на SBC Summit Ukraine 2026
Чемпіонат світу очима букмекера: GGBET на SBC Summit Ukraine 2026

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
377K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 жовтня: ситуація на фронті
164K
Син народної артистки Оксани Білозір розлучився з народною депутаткою
158K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 жовтня 2026
120K
Компанія Fire Point відповіла на заяви про зупинку виробництва ракет «Фламінго»
113K
Поляк знайшов у лісі гігантський білий гриб
104K
Хто здав Крим? Турчинов розповів, що наказав обороняти півострів і застосовувати зброю

Новини

Представник Путіна відреагував на пропозицію Зеленського стосовно окупованих територій
Сьогодні, 11:12
В Україні до 15°, у деяких областях дощитиме: погода на 30 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Яке релігійне свято відзначається 30 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Місячний посівний календар на листопад 2026 року: завершуємо сезон та готуємось до зими
Вчора, 21:40
В Україні до 17°, у деяких областях значні дощі: погода на 29 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
Яке релігійне свято відзначається 29 жовтня 2026: традиції та молитва
28 жовтня, 22:00

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua