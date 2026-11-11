Тренер збірної США погодився очолити «Манчестер Юнайтед» – джерело

«Червоні дияволи» наблизилися до змін на тренерському містку

Керманич національної команди США Маурісіо Почеттіно за крок від призначення головним тренером англійського «Манчестер Юнайтед». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на журналіста talkSPORT Алекса Крука.

Манкуніанці отримали принципову згоду аргентинця на співпрацю. Тепер МЮ треба домовитися з Федерацією футболу США. Англійському гранду доведеться виплатити відступні за розрив договору Почеттіно в розмірі 10 млн доларів.

Аргентинський фахівець багато років працював на Туманному Альбіоні. Він тренував «Саутгемптон», а також лондонські «Тоттенгем» і «Челсі». Також Почеттіно очолював барселонський «Еспаньйол» і французький ПСЖ. До керма «янкі» тренер узявся восени 2024 року та вивів США в 1/8 фіналу Чемпіонату світу.

Керівництво «червоних дияволів» запланувало змінити тренера перед 11-м туром Прем'єр-ліги. У рамках національної першості МЮ 22 листопада протистоятиме «Ліверпулю». Нинішній сезон манкуніанці розпочали з Майклом Карріком на чолі.

На міжнародну паузу «Манчестер Юнайтед» пішов у зоні вильоту. «Червоні дияволи» набрали лише вісім очок за 10 турів. Водночас минулого тижня манкуніанці перервали смугу невдач – переграли італійську «Рому» (3:2) в Лізі чемпіонів, а потім вирвали нічию з бірмінгемською «Астон Віллою» (4:4) в АПЛ.

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.