«Манчестер Юнайтед» змінив позицію щодо майбутнього Карріка – ЗМІ

Останні результати гранда наштовхнули менеджмент на висновки

Англійський «Манчестер Юнайтед» звільнить Майкла Карріка з посади головного тренера під час міжнародної паузи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Athletic.

Керівництво «червоних дияволів» веде пошуки нового керманича команди. Манкуніанці планують змінити тренера перед 11-м туром Прем'єр-ліги. У рамках національної першості МЮ 22 листопада протистоятиме «Ліверпулю».

На міжнародну паузу підопічні Карріка пішли в зоні вильоту. «Червоні дияволи» набрали лише вісім очок за 10 турів. Водночас минулого тижня манкуніанці перервали смугу невдач. Спершу вони переграли італійську «Рому» (3:2) в Лізі чемпіонів, а потім вирвали нічию з бірмінгемською «Астон Віллою» (4:4) в АПЛ.

Наприкінці жовтня Каррік мав зустріч із керівництвом МЮ. Тоді менеджмент «червоних дияволів» нібито надав фахівцю шанс виправити ситуацію у трьох поєдинках до міжнародної паузи. У цих матчах манкуніанці оформили перемогу, нічию і поразку.

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.