Головна Спорт Футбол
search button user button menu button
1721-й день війни
Мирні переговори
Енергетична тривога
Операція «Карфаген»
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

«Манчестер Юнайтед» змінив позицію щодо майбутнього Карріка – ЗМІ

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
«Манчестер Юнайтед» змінив позицію щодо майбутнього Карріка – ЗМІ
Майкл Каррік опинився під тиском результатів
фото: EFE

Останні результати гранда наштовхнули менеджмент на висновки

Англійський «Манчестер Юнайтед» звільнить Майкла Карріка з посади головного тренера під час міжнародної паузи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Athletic.

Керівництво «червоних дияволів» веде пошуки нового керманича команди. Манкуніанці планують змінити тренера перед 11-м туром Прем'єр-ліги. У рамках національної першості МЮ 22 листопада протистоятиме «Ліверпулю».

На міжнародну паузу підопічні Карріка пішли в зоні вильоту. «Червоні дияволи» набрали лише вісім очок за 10 турів. Водночас минулого тижня манкуніанці перервали смугу невдач. Спершу вони переграли італійську «Рому» (3:2) в Лізі чемпіонів, а потім вирвали нічию з бірмінгемською «Астон Віллою» (4:4) в АПЛ.

Наприкінці жовтня Каррік мав зустріч із керівництвом МЮ. Тоді менеджмент «червоних дияволів» нібито надав фахівцю шанс виправити ситуацію у трьох поєдинках до міжнародної паузи. У цих матчах манкуніанці оформили перемогу, нічию і поразку.

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.

Читайте також:

Теги: ФК Манчестер Юнайтед АПЛ тренер футбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ден Берн (у центрі) повернувся до обойми
Тухель екстрено викликав до збірної Англії капітана «Ньюкасла»
Вчора, 17:54
Гаррі Кейн матиме кар'єрний запасний аеродром
Англійський гранд зберіг право викупу Кейна після оновлення контракту
6 листопада, 11:17
Коул Палмер знову не одягне футболку «Трьох левів»
Тухель не викликав лідера «Челсі» на поєдинки збірної Англії у Лізі націй
6 листопада, 14:26
Мурільйо дорого коштуватиме МЮ
«Манчестер Юнайтед» знайшов кандидата на підсилення лінії оборони – ЗМІ
Вчора, 11:22
Дідьє Дешам не спокусився пропозицією МЮ
Титулований тренер відмовив «Манчестер Юнайтед» – ЗМІ
6 листопада, 13:20
Матеус Кунья став гедлайнером поєдинку
Герой «Манчестер Юнайтед» встановив незвичайне досягнення у Лізі чемпіонів
4 листопада, 17:55
Беньямін Шешко надовго випав із обойми «червоних дияволів»
«Манчестер Юнайтед» втратив форварда на тривалий період
30 жовтня, 14:20
Майкл Каррік отримав шанс виправити ситуацію
«Манчестер Юнайтед» ухвалив несподіване рішення щодо тренера
27 жовтня, 15:24
Бруну Фернандеш і решта команди розчарували на старті АПЛ
«Манчестер Юнайтед» показав найгірший за 40 років старт сезону
25 жовтня, 19:38

Футбол

Чемпіон Португалії з футболу встановив унікальне досягнення для Європи
Чемпіон Португалії з футболу встановив унікальне досягнення для Європи
«Манчестер Юнайтед» змінив позицію щодо майбутнього Карріка – ЗМІ
«Манчестер Юнайтед» змінив позицію щодо майбутнього Карріка – ЗМІ
Колишній чоловік Кеті Перрі отримав 10,5 років тюрми: він був VIP-фаном «Вест Гема»
Колишній чоловік Кеті Перрі отримав 10,5 років тюрми: він був VIP-фаном «Вест Гема»
Футбольна збірна України зібрала аншлаг на відкритому тренуванні в Ужгороді
Футбольна збірна України зібрала аншлаг на відкритому тренуванні в Ужгороді
Чемпіон світу в 19 років здобув престижну футбольну нагороду
Чемпіон світу в 19 років здобув престижну футбольну нагороду
Сенсацією завершилося голосування за символічну збірну 2026 року за версією футболістів
Сенсацією завершилося голосування за символічну збірну 2026 року за версією футболістів

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
379K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 листопада 2026
112K
Залужний повідомив про історичне рішення Британії стосовно українських дітей
103K
Україна озвучила позицію щодо територіальних поступок перед мирними переговорами
74K
НАБУ викликало голову НБУ Пишного, щоб заблокувати внесення застави за генерала СБУ Дуку – заява в суді
70K
Путін звернувся до всіх членів уряду РФ із незвичною вимогою

Новини

В Україні до 12°, в західних областях дощитиме: погода на 10 листопада 2026 року
Сьогодні, 05:59
Яке релігійне свято відзначається 10 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Шкільний скандал на Київщині: вчителям урізають зарплати, директорки дали пояснення
Вчора, 19:36
На мосту Патона запрацює реверсивна смуга: попередній графік
Вчора, 17:41
Брат Михайла Подоляка загинув на війні проти України – ЗМІ
Вчора, 15:47
Буданов вручив нагороду водолазам ДСНС, які шість діб рятували Київ у крижаній воді
Вчора, 14:35

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua