Тухель екстрено викликав до збірної Англії капітана «Ньюкасла»

«Трьом левам» не допоможе центрбек Марк Геї

Оборонець англійського «Ньюкасла» Ден Берн отримав запрошення до збірної Англії на прийдешні поєдинки Ліги націй. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Футбольної асоціації Англії.

Капітан «сорок» замінив у заявці Марка Геї. Оборонець англійського «Манчестер Сіті» зазнав травми та не поїхав у табір національної команди. Берн же складе в лавах «Трьох левів» компанію одноклубнику Льюїсу Голлу.

На підопічних Томаса Тухеля у листопаді чекають два матчі. Спершу «Три леви» зустрінуться з Хорватією у Лондоні (12 листопада). А потім гостюватимуть у Мадриді для протистояння зі збірною Іспанії (15 листопада).

Берн у нинішньому сезоні провів шість поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав один гол. У складі збірної Англії за плечима оборонця 11 матчів.

До слова, форвард збірної Косова Ведат Мурікі показав у Лізі націй футболку на підтримку засудженого в Гаазі експрезидента. Після гола він підтримав політика Хашима Тачі. На футболці був логотип Армії визволення Косова, польовим командиром якої той був.

Нагадаємо, нападник збірної Ізраїлю Саїд Абу-Фархі дивно відсвяткував гол і отримав вилучення. На емоціях він побіг на край поля та вихопив кутовий прапорець. Інвентар і став головним елементом тріумфу футболіста.