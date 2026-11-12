«Евертон» готує сенсаційний трансфер екслідера «Манчестер Сіті» – ЗМІ

Команда Віталія Миколенка вивчає доцільність переходу зіркового ветерана

Півзахисник італійського «Наполі» Кевін Де Брюйне серйозно зацікавив ліверпульський «Евертон». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Calciomercato.

Мерсисайдці нібито вже провели попередні перемовини з оточенням бельгійця. «Іриски» зацікавлені в переході Де Брюйне під час зимового трансферного вікна. Проте, «Евертону» доведеться переконати керівництво італійського гранда.

Ветеран проводить другий сезон у складі «Наполі». Раніше він публічно критикував колишнього та нинішнього керманичів «партенопейців» – Антоніо Конте та Массіміліано Аллегрі. Досвідченому хавбеку не до вподоби ігровий стиль гранда.

Де Брюйне в нинішній кампанії провів 15 матчів у всіх турнірах. До свого активу він записав чотири голи та два асисти. Раніше бельгійський ветеран виступав за «Манчестер Сіті», з яким шість титулів англійської Прем'єр-ліги.

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.