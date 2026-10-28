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«Полісся» на класі пробилося в чвертьфінал Кубка України

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Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Полісся» на класі пробилося в чвертьфінал Кубка України
Олександр Філліпов відкрив рахунок у протистоянні
фото: ФК «Полісся»

Підопічні Руслана Ротаня впоралися з аматорським колективом

Житомирське «Полісся» здолало «Новий Розділ» із Львівської області (2:0) в рамках 1/8 фіналу Кубка України. Про це повідомляє «Главком».

Передматчевий стан команд

У попередньому раунді змагань «Полісся» розібралося з «Кудрівкою» (2:0). Голами відзначилися форвард Гайдучик і вінгер Андраде. А минулої п'ятниці житомиряни розгромили київську «Оболонь» (3:0) в Прем'єр-лізі. Забиті м'ячі оформили той же Андраде, нападник Краснопір і півзахисник Велетень.

«Новий Розділ» розпочав виступи в кваліфікації Кубка України. Там підопічні Андрія Гарапця переграли земляків із «Миколаєва» в серії одинадцятиметрових (0:0, пенальті – 4:2). Далі аматори здолали київський «Атлет» (2:1). Голи до свого активу записали хавбеки Гулевський та Музика. А в 1/16 фіналу «Новий Розділ» розібрався з «Агротехом» (3:1) із Тишківки Кіровоградської області. Забитими м'ячами відзначилися нападник Адам і ті ж Музика з Гулевським.

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Коли зграя разом, її вже неможливо зупинити. Молоді, амбітні, голодні до перемог – тримай лінію футболу разом з ФК «Полісся» та GGBET – офіційним партнером поліських вовків.

Перебіг подій

Головні події на полі розгорнулися в першому таймі. «Поліським вовкам» вдалося оформити швидкий гол. Оборона любителів влаштувала паніку поблизу власних воріт, а досвідчений Філіппов холоднокровно відправив м'яч у сітку.

Закріпити власну перевагу житомиряни зуміли ще до перерви. Цього разу знову не обійшлося без допомоги оборони «Нового Роздола». Оборонець не зміг винести подалі навіс Брагару, а Гайдучик головою з кількох метрів був влучним.

Більше команди не забивали. «Полісся» поповнило список чвертьфіналістів турніру. Наступний суперник команди Руслана Ротаня визначиться за підсумком жеребкування у столичному Будинку футболу.

Кубок України. 1/8 фіналу

«Полісся» – «Новий Розділ» – 2:0

  • Голи: Філіппов, 10, Гайдучик, 33

До слова, донецький «Шахтар» упевнено здолав «Динамо» з Києва в 1/8 фіналу Кубка України. Голи оформили нападник Мендоза, хавбек Ізакі та вінгер Аліссон. Столичний гранд грав у меншості з першого тайму.

Нагадаємо, київський «Лівий Берег» програв «Вересу» з Рівного в 1/8 фіналу Кубка України. Долю поєдинку вирішив один забитий м'яч. Переможний гол оформив вінгер Веслі.

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Теги: футбол Кубок України ФК «Полісся»

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