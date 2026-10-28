«Полісся» – «Новий Розділ». Прогноз і анонс на матч 1/8 фіналу Кубка України

Учасник єврокубків проекзаменує любительський колектив

Сьогодні, 28 жовтня, житомирське «Полісся» прийме «Новий Розділ» із Львівської області в рамках 1/8 фіналу Кубка України 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Полісся» – «Новий Розділ»

Шанси житомирян на 10:20 28 жовтня надзвичайно переконливі, впевнені букмекери GGBET. На потенційну перемогу команди Руслана Ротаня виставлено коефіцієнт 1,01. Зате на сенсаційний успіх аматорського колективу закладено кеф 67,00. Нічию в основний час оцінено балом 16,50. На місце в чвертьфіналі для «Полісся» пропозицій не приймають. Тим часом на прохід «Нового Роздолу» виставлено коефіцієнт 14,00. Натомість на тотал більше 4,5 закладено кеф 1,86.

Передматчевий стан команд

У попередньому раунді змагань «Полісся» розібралося з «Кудрівкою» (2:0). Голами відзначилися форвард Гайдучик і вінгер Андраде. А минулої п'ятниці житомиряни розгромили київську «Оболонь» (3:0) в Прем'єр-лізі. Забиті м'ячі оформили той же Андраде, нападник Краснопір і півзахисник Велетень.

«Новий Розділ» розпочав виступи в кваліфікації Кубка України. Там підопічні Андрія Гарапця переграли земляків із «Миколаєва» в серії одинадцятиметрових (0:0, пенальті – 4:2). Далі аматори здолали київський «Атлет» (2:1). Голи до свого активу записали хавбеки Гулевський та Музика. А в 1/16 фіналу «Новий Розділ» розібрався з «Агротехом» (3:1) із Тишківки Кіровоградської області. Забитими м'ячами відзначилися нападник Адам і ті ж Музика з Гулевським.

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Історія очних зустрічей

Турнірні шляхи команд перетнуться вперше. «Новий Розділ» ніколи не виступав на професіональному рівні, тож суперники можуть зустрітися винятково в кубкових змаганнях. Проте, житомиряни грали в Кубку України проти інших колективів зі Львівщини. У двох поєдинках «поліські вовки» зазнали двох поразок. У сезоні 2017/18 «Полісся» вилетіло від аматорської «Демні» (0:1), а в попередній кампанії сенсаційно поступилося львівському «Руху» (0:3).

Де дивитися матч «Полісся» – «Новий Розділ»

У прямому ефірі поєдинок покаже канал UPL.TV. Він доступний на великих OTT-платформах і в провідних кабельних мережах України. Онлайн-відеотрансляція зустрічі запланована на 13:00 за київським часом.