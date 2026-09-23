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Легендарний англійський футболіст пояснив, чому відмовився зустрічатися з Путіним

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Легендарний англійський футболіст пояснив, чому відмовився зустрічатися з Путіним
За словами Лінекера, керівництво ФІФА наполягало на його зустрічі з Путіним

Лінекер не хотів спілкуватися з диктатором Путіним

Колишній нападник збірної Англії та відомий телеведучий Гарі Лінекер заявив, що усвідомлено відмовився від співпраці з ФІФА та зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Telegraph.

За словами Лінекера, керівництво ФІФА наполягало на його зустрічі з Путіним під час жеребкування Чемпіонату світу 2018 року у Москві. 

«Я прийняв рішення, цілком усвідомлено, не взаємодіяти з ФІФА, особливо з огляду на мою роботу в ЗМІ. Коли я проводив для них жеребкування Чемпіонату світу 2018 року, вони запропонували мені зустрітися з Володимиром Путіним. Я подумав: «Я не хочу цього робити».

Я просто відповів: «Вибачте, у мене надто багато роботи над сценарієм, намагаюся все організувати». Я відчув, що ситуація може стати незручною, і вирішив, що надалі краще триматися від цього подалі», – заявив Лінекер.

У матчах за збірну Англії Лінекер забив 48 м'ячів (4-й результат в історії збірної). Також він є рекордсменом збірної Англії за кількістю голів на чемпіонатах світу (10 забитих м'ячів).

Нагадаємо, колишній лідер донецького «Шахтаря» бразилець Жадсон ексклюзивно для «Главкома» прокоментував інформацію про його можливу участь у пропагандистському матчі у Москві.

«Я не поїду на гру, на яку мене запросив мій друг Вагнер Лав, оскільки розумію, що не варто цього робити з поваги до українського народу та клубу, який я люблю – «Шахтаря».

Вагнер Лав – чудовий друг, але я розумію, що ситуація зараз набагато делікатніша», – повідомив бразилець.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ путін

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