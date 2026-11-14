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Збірна Італії залишилася без провідного хавбека на фінальний тур Ліги націй

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Збірна Італії залишилася без провідного хавбека на фінальний тур Ліги націй
Давіде Фраттезі (праворуч) пропустить матч проти бельгійців
фото: LaPresse

«Скуадра Адзурра» зазнала кадрових втрат між двома поєдинками листопада

Півзахисник римського «Лаціо» Давіде Фраттезі покинув табір національної команди Італії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Італійської федерації футболу.

Хавбек зазнав ушкодження. Він відчув м'язовий дискомфорт. Процес відновлення Фраттезі відбуватиметься у клубі.

Лідер «Лаціо» не допоможе збірній Італії в останньому турі Ліги націй 2026/27. «Скуадра Адзурра» протистоятиме національній команді Бельгії на виїзді. Матч запланований на 15 листопада.

Фраттезі в нинішньому сезоні провів 12 матчів у Серії A. До свого активу він записав чотири голи. Також італієць зіграв п'ять поєдинків у Лізі націй, в яких відзначився двома забитими м'ячами.

До слова, столична «Рома» отримала дозвіл на будівництво нового стадіону. Роботи планують розпочати навесні 2027 року. Домашня арена вміщуватиме понад 60 тисяч глядачів.

Нагадаємо, міланський «Інтер» підписав історичний контракт із нападником збірної Італії. Франческо Піо Еспозіто пролонгував договір на шість років. Раніше в Серії A угоди обмежували п'ятирічними періодами.

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Теги: ФК Лаціо Серія А травма Ліга націй футбол

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