«Шахтар» – «Динамо»: де дивитися гру 1/8 фіналу Кубка України

Онлайн-відеотрансляція зустрічі «Шахтар» – «Динамо» запланована на 18:00

Сьогодні, 27 жовтня, донецький «Шахтар» зустрінеться з київським «Динамо» в 1/8 фіналу Кубка України. Про це повідомляє «Главком».

Де дивитися матч «Шахтар» – «Динамо»

Наживо поєдинок «Шахтар» – «Динамо» покаже канал UPL.TV. Він доступний на великих OTT-платформах і в провідних кабельних мережах України. Онлайн-відеотрансляція зустрічі «Шахтар» – «Динамо» запланована на 18:00.

Передматчевий стан команд

У суботу гірники втратили очки в Прем'єр-лізі. «Шахтар» розписав нічию з луганською «Зорею» (0:0). А в попередньому раунді Кубка України підопічні Турана розібралися з «Вільхівцями» (3:0) на Закарпатті. Голами відзначилися хавбеки Назарина, Карвалью і Цуканов.

Натомість столичний гранд переграв «Кудрівку» (3:1) в рамках УПЛ минулої п'ятниці. Забиті м'ячі оформили півзахисники Михайленко та Піхальонок. Третій гол – оборонця Векляка у власні ворота. А в 1/8 фіналу Кубка України «Динамо» здолало вінницьку «Ниву» (1:0). Переможний м'яч до свого активу записав центрбек Тіаре.

Нагадаємо, київське «Динамо» здобуло непросту перемогу над «Кудрівкою» з рахунком 3:1 у матчі 10-го туру Української Прем’єр-ліги.

УПЛ. 10-й тур

«Динамо» – «Кудрівка» 3:1 (1:0).

Голи: Векляк (28, автогол), Михайленко (46), Піхальонок (79) – Михавко (67, автогол).

Як повідомлялося, нідерландський фахівець Луї ван Гал жорстко розкритикував УЄФА через новий формат Ліги чемпіонів.