Головна Спорт Футбол
search button user button menu button

Кандидат до збірної України зазнав чергової травми – джерело

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Кандидат до збірної України зазнав чергової травми – джерело
Арсеній Батагов у таборі олімпійської збірної України
фото: УАФ

Український футболіст не виходив на поле з березня

Оборонець турецького «Трабзонспора» Арсеній Батагов зазнав нової травми до повернення після попередньої. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на журналіста Хасана Тунджела.

Центрбек лише нещодавно відновився після важкої травми правого коліна. Він готувався зіграти проти стамбульського «Бешикташа» в черговому турі Суперліги. Однак, Батагов зазнав нового ушкодження – м'яза лівого стегна.

Тепер повернення українця відкладається. Імовірно, він повернеться до обойми після міжнародної паузи в листопаді. У нинішньому сезоні оборонець ще не провів на полі жодної хвилини.

Батагов у минулому сезоні зіграв 30 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав один гол і три результативні передачі. Контракт центрбека з «Трабзонспором» розрахований до літа 2028 року з опцією продовження на сезон для клубу.

До слова, нещодавно молодіжна збірна України розписала нічию з Албанією у спарингу. «Синьо-жовті» пропустили першими. У другому таймі Талпа та Богданов перевернули матч, але на останній хвилинці балканці зрівняли рахунок.

Нагадаємо, раніше збірна України U-21 втішною перемогою завершила відбір до Євро-2027. Переможний м'яч оформив Пищур. «Синьо-жовті» фінішували третіми в групі.

Читайте також:

Теги: футбол ФК «Трабзонспор» Арсеній Батагов Суперліга травма

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Синьо-жовті» матимуть тренувальний збір удома
Збірна готуватиметься в Україні до вирішальних матчів Ліги націй
Сьогодні, 12:29
Владислав Ванат вдруге у сезоні відзначається голом за «Жирону»
Гравець збірної України Ванат відзначився епічним голом за «Жирону»
Вчора, 23:09
Єгор Ярмолюк залишив команду в меншості
Легіонер збірної України отримав червону картку за удар футболіста «Ліверпуля»
17 жовтня, 18:29
Роман Максимюк став на захист України у 2022 році
На фронті загинув гравець збірної України з футболу Роман Максимюк
16 жовтня, 23:09
Тимур Тутєров торує шлях до основи «чорних котів»
Нападник молодіжної збірної України дебютував у єврокубках за «Сандерленд»
15 жовтня, 20:23
Із 17 листопада 2021 року по 31 грудня 2022 року Петраков був головним тренером збірної України
«Займався перегоном автомобілів». Футболіст ЦСКА-2 поділився спогадами про екстренера збірної України
15 жовтня, 10:44
Українська збірна перед другим поєдинком проти угорців
Україна погіршила становище в рейтингу збірних ФІФА
6 жовтня, 10:57
Українська збірна прийме суперника в прикордонні
Збірна України змінила «домашній» стадіон у Лізі націй
12 жовтня, 17:54
Українські футболістки жодного разу не їздили на світову першість
Україна вдруге переграла збірну Словаччини в плейоф відбору до жіночого Чемпіонату світу
13 жовтня, 20:00

Футбол

Кандидат до збірної України зазнав чергової травми – джерело
Кандидат до збірної України зазнав чергової травми – джерело
Екстренер «Шахтаря» Де Дзербі пішов на радикальний крок у «Тоттенгемі»
Екстренер «Шахтаря» Де Дзербі пішов на радикальний крок у «Тоттенгемі»
«Манчестер Сіті» втратив провідного нападника на тривалий період
«Манчестер Сіті» втратив провідного нападника на тривалий період
Ігор Костюк лаконічно прокоментував своє звільнення з «Динамо»
Ігор Костюк лаконічно прокоментував своє звільнення з «Динамо»
«Харків» оформив вольову перемогу над «Лівим Берегом» і обійшов «Динамо» в Прем'єр-лізі
«Харків» оформив вольову перемогу над «Лівим Берегом» і обійшов «Динамо» в Прем'єр-лізі
Разом із Ігорем Костюком «Динамо» залишив ще один тренер – джерело
Разом із Ігорем Костюком «Динамо» залишив ще один тренер – джерело

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
375K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 жовтня: ситуація на фронті
156K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 жовтня 2026
103K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
99K
Співачка Ірина Федишин втратила доньку
81K
Головний союзник Путіна заступився за Зеленського у суперечці з Трампом
80K
Від Брежнєва – до Зеленського. Інтерв’ю з сільською головою, яка встановила рекорд на посаді

Новини

В Україні до 14°, місцями значні дощі: погода на 19 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні до 23°, помірні дощі: погода на 18 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 21°, в деяких областях дощитиме: погода на 17 жовтня 2026 року
17 жовтня, 05:59
Окупанти атакували Луцьк і Ковель: горять близько 10 вантажівок
16 жовтня, 16:49
В Україні створено перший повітряний дрон для евакуації поранених: що відомо про StarGate
16 жовтня, 14:56
Росія атакувала енергооб'єкт ДТЕК на Одещині
16 жовтня, 11:32

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua