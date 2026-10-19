Кандидат до збірної України зазнав чергової травми – джерело

Український футболіст не виходив на поле з березня

Оборонець турецького «Трабзонспора» Арсеній Батагов зазнав нової травми до повернення після попередньої. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на журналіста Хасана Тунджела.

Центрбек лише нещодавно відновився після важкої травми правого коліна. Він готувався зіграти проти стамбульського «Бешикташа» в черговому турі Суперліги. Однак, Батагов зазнав нового ушкодження – м'яза лівого стегна.

Тепер повернення українця відкладається. Імовірно, він повернеться до обойми після міжнародної паузи в листопаді. У нинішньому сезоні оборонець ще не провів на полі жодної хвилини.

Батагов у минулому сезоні зіграв 30 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав один гол і три результативні передачі. Контракт центрбека з «Трабзонспором» розрахований до літа 2028 року з опцією продовження на сезон для клубу.

До слова, нещодавно молодіжна збірна України розписала нічию з Албанією у спарингу. «Синьо-жовті» пропустили першими. У другому таймі Талпа та Богданов перевернули матч, але на останній хвилинці балканці зрівняли рахунок.

Нагадаємо, раніше збірна України U-21 втішною перемогою завершила відбір до Євро-2027. Переможний м'яч оформив Пищур. «Синьо-жовті» фінішували третіми в групі.