Головна Спорт Футбол
search button user button menu button

«Шахтар» – «Динамо». Прогноз і анонс на матч 1/8 фіналу Кубка України

Реклама
Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
«Шахтар» – «Динамо». Прогноз і анонс на матч 1/8 фіналу Кубка України
Класичне цього разу прийме Львів
фото: ФК «Динамо»

Перше Класичне в сезоні буде поєдинком на виліт

Сьогодні, 27 жовтня, донецький «Шахтар» на стадіоні «Арена Львів» зустрінеться з київським «Динамо» в рамках 1/8 фіналу Кубка України 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Шахтар» – «Динамо»

Лідером симпатій на 10:05 27 жовтня стали «гірники», вважають фахівці GGBET. На ймовірний успіх «Шахтаря» запропоновано коефіцієнт 1,73. Тим часом потенційну звитягу столичного гранда оцінено кефом 4,94. На нічию за підсумком 90 хвилин виставлено бал 3,75. Схожа ситуація склалася щодо місця в чвертьфіналі турніру. На поступ команди Арди Турана закладено коефіцієнт 1,36. Натомість на путівку «Динамо» запропоновано кеф 3,14. Зате на тотал менше 1,5 виставлено кеф 3,45.

Передматчевий стан команд

У суботу гірники втратили очки в Прем'єр-лізі. «Шахтар» розписав нічию з луганською «Зорею» (0:0). А в попередньому раунді Кубка України підопічні Турана розібралися з «Вільхівцями» (3:0) на Закарпатті. Голами відзначилися хавбеки Назарина, Карвалью і Цуканов.

Натомість столичний гранд переграв «Кудрівку» (3:1) в рамках УПЛ минулої п'ятниці. Забиті м'ячі оформили півзахисники Михайленко та Піхальонок. Третій гол – оборонця Векляка у власні ворота. А в 1/8 фіналу Кубка України «Динамо» здолало вінницьку «Ниву» (1:0). Переможний м'яч до свого активу записав центрбек Тіаре.

Реклама. 21+

Київське «Динамо» має амбітні плани із титульним партнером – GGBET. Їх об’єднує спільне бачення гарної гри: майстерність, емоції фанів і любов до матчів футболу. Саме з цього народжується GG-досвід, який букмекерський бренд прагне дарувати вболівальникам.

Орієнтовні склади команд

«Шахтар»: Різник – Караваєв, Бондар, Матвієнко, Тобіас – Очеретько – Бруніньйо, Карвалью, Гомес, Мендоза – Еліас

«Динамо»: Бущан – Сич, Кендзьора, Михавко, Дубінчак – Михайленко – Волошин, Бражко, Піхальонок, Кабаєв – Пономаренко

Історія очних зустрічей

У другому за рангом національному турнірі команди зіграли 18 матчів, половина з них – фінали. «Гірники» оформили 11 перемог. Натомість столичний гранд переміг сім разів. Різниця забитих і пропущених м'ячів теж на користь «Шахтаря» (41:31).

Востаннє шляхи принципових суперників перетнулися в Кубку України в минулому сезоні. Тоді гору в Класичному взяло «Динамо» (2:1). На гол форварда донеччан Мейрелліша «біло-сині» відповіли забитими м'ячами вінгера Ярмоленка та нападника Герреро.

Де дивитися матч «Шахтар» – «Динамо»

Наживо поєдинок покаже канал UPL.TV. Він доступний на великих OTT-платформах і в провідних кабельних мережах України. Онлайн-відеотрансляція зустрічі запланована на 18:00 за київським часом.

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

ТОВ «ГГБЕТ». Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 23.08.2023 (рішення КРАІЛ від 08.08.2023 №128). Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 23.08.2023 (рішення КРАІЛ від 08.08.2023 №129).

Читайте також:

Відповідальність за достовірність інформації у рекламі несе рекламодавець
Теги: ФК «Шахтар» ФК «Динамо» Кубок України футбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Біло-сині» зазнали дошкульної поразки
«Футболісти «Динамо» – не мужики». Легендарний тренер знищив гранд після фіаско в Житомирі
19 жовтня, 13:55
«Шахтар» зазнав першої поразки у цьогорічному розіграші Ліги чемпіонів
«Шахтар» у більшості програв «Інтеру» в третьому турі Ліги чемпіонів
22 жовтня, 00:02
Валерій Бондар грав лише за «гірників»
Оборонець збірної України провів ювілейний матч за «Шахтар»
22 жовтня, 16:55
Мацей Кендзьорек (у центрі) довірився співвітчизникам
Тимчасовий тренер «Динамо» запросив двох іноземців у штаб
22 жовтня, 18:25
Кияни забили три голи у ворота «Кудрівки»
Успішний дебют Кендзьорека: «Динамо» у напруженому матчі здолало «Кудрівку»
23 жовтня, 16:25
Гра з київським клубом для Івана Петряка завершилася складним пошкодженням
«Ушкодження кісткової частини черепа». Гравець «Кудрівки» зазнав важкої травми у грі з «Динамо»
23 жовтня, 16:51
Після нічиєї з «Зорею» «Шахтар» опустився на друге місце УПЛ
«Зоря» сенсаційно відібрала очки у «Шахтаря» в донбаському дербі в УПЛ
24 жовтня, 20:56
Іван Петряк зазнав жахливої травми
Колишній вінгер «Шахтаря» після моторошної травми прийняв дует із «Динамо» в лікарні
25 жовтня, 21:44
Сергій Попов змінив столицю на Кривий Ріг
Петраков забрав у «Кривбас» із «Динамо» ексхавбека збірної України
Вчора, 13:52

Футбол

«Шахтар» – «Динамо». Прогноз і анонс на матч 1/8 фіналу Кубка України
«Шахтар» – «Динамо». Прогноз і анонс на матч 1/8 фіналу Кубка України
Алексія Путельяс утретє в кар'єрі виграла «Золотий м'яч»
Алексія Путельяс утретє в кар'єрі виграла «Золотий м'яч»
«Золотий м'яч» 2026: усі переможці церемонії
«Золотий м'яч» 2026: усі переможці церемонії
Гаррі Кейн – володар «Золотого м'яча» 2026
Гаррі Кейн – володар «Золотого м'яча» 2026
Головні зірки футболу з'явилися на церемонії «Золотий м'яч» 2026: відео
Головні зірки футболу з'явилися на церемонії «Золотий м'яч» 2026: відео
«Золотий м'яч» 2026 був відкладений на пів години: причина перенесення
«Золотий м'яч» 2026 був відкладений на пів години: причина перенесення

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
377K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 жовтня: ситуація на фронті
160K
Син народної артистки Оксани Білозір розлучився з народною депутаткою
157K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 жовтня 2026
141K
Кремль висунув Україні ультиматум під час переговорів Путіна з Віткоффом
103K
Поляк знайшов у лісі гігантський білий гриб
66K
У СІЗО помер постановник серіалу «Ліквідація» Олександр Кондратов, який понад 10 років жив у Києві

Новини

День української писемності та мови: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 07:05
Яке релігійне свято відзначається 27 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 26 жовтня 2026: традиції та молитва
25 жовтня, 22:00
Ціни на пальне 25 жовтня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
25 жовтня, 08:19
День автомобіліста: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
25 жовтня, 07:00
В Україні до 18°, оголошено жовтий рівень небезпеки: погода на 25 жовтня 2026 року
25 жовтня, 06:00

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua

Підтвердження віку

На цій сторінці може бути розміщена реклама азартних ігор.

Продовжуючи використовувати сторінку, ви підтвердуєте, що:

  • Вам виповнилося 21 рік.
  • Ви погоджуєтеся на перегляд такої реклами.
На головну