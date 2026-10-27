«Шахтар» – «Динамо». Прогноз і анонс на матч 1/8 фіналу Кубка України

Перше Класичне в сезоні буде поєдинком на виліт

Сьогодні, 27 жовтня, донецький «Шахтар» на стадіоні «Арена Львів» зустрінеться з київським «Динамо» в рамках 1/8 фіналу Кубка України 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Шахтар» – «Динамо»

Лідером симпатій на 10:05 27 жовтня стали «гірники», вважають фахівці GGBET. На ймовірний успіх «Шахтаря» запропоновано коефіцієнт 1,73. Тим часом потенційну звитягу столичного гранда оцінено кефом 4,94. На нічию за підсумком 90 хвилин виставлено бал 3,75. Схожа ситуація склалася щодо місця в чвертьфіналі турніру. На поступ команди Арди Турана закладено коефіцієнт 1,36. Натомість на путівку «Динамо» запропоновано кеф 3,14. Зате на тотал менше 1,5 виставлено кеф 3,45.

Передматчевий стан команд

У суботу гірники втратили очки в Прем'єр-лізі. «Шахтар» розписав нічию з луганською «Зорею» (0:0). А в попередньому раунді Кубка України підопічні Турана розібралися з «Вільхівцями» (3:0) на Закарпатті. Голами відзначилися хавбеки Назарина, Карвалью і Цуканов.

Натомість столичний гранд переграв «Кудрівку» (3:1) в рамках УПЛ минулої п'ятниці. Забиті м'ячі оформили півзахисники Михайленко та Піхальонок. Третій гол – оборонця Векляка у власні ворота. А в 1/8 фіналу Кубка України «Динамо» здолало вінницьку «Ниву» (1:0). Переможний м'яч до свого активу записав центрбек Тіаре.

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Орієнтовні склади команд

«Шахтар»: Різник – Караваєв, Бондар, Матвієнко, Тобіас – Очеретько – Бруніньйо, Карвалью, Гомес, Мендоза – Еліас

«Динамо»: Бущан – Сич, Кендзьора, Михавко, Дубінчак – Михайленко – Волошин, Бражко, Піхальонок, Кабаєв – Пономаренко

Історія очних зустрічей

У другому за рангом національному турнірі команди зіграли 18 матчів, половина з них – фінали. «Гірники» оформили 11 перемог. Натомість столичний гранд переміг сім разів. Різниця забитих і пропущених м'ячів теж на користь «Шахтаря» (41:31).

Востаннє шляхи принципових суперників перетнулися в Кубку України в минулому сезоні. Тоді гору в Класичному взяло «Динамо» (2:1). На гол форварда донеччан Мейрелліша «біло-сині» відповіли забитими м'ячами вінгера Ярмоленка та нападника Герреро.

Де дивитися матч «Шахтар» – «Динамо»

Наживо поєдинок покаже канал UPL.TV. Він доступний на великих OTT-платформах і в провідних кабельних мережах України. Онлайн-відеотрансляція зустрічі запланована на 18:00 за київським часом.