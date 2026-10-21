Третій суперник «Шахтаря» в основному раунді Ліги чемпіонів: досьє на міланський «Інтер»

Чемпіон України продовжує похід у головному єврокубковому турнірі

Міланський «Інтер» зустрінеться з вітчизняним грандом в основному раунді Ліги чемпіонів 2026/27. Коротка презентація суперника донецького «Шахтаря» – у матеріалі «Главкома».

Матч «Інтер» – «Шахтар» відбудеться 21 жовтня 2026 року в Мілані. Стартовий свисток зустрічі на стадіоні «Джузеппе Меацца» прозвучить о 22:00 за київським часом. «Нерадзуррі» поки не здобули жодного очка в турнірі, а от команда Арди Турана завоювала чотири бали.

Візитка

Рік заснування: 1908

1908 Рейтинг УЄФА: 5-те місце

5-те місце Титули: 21-разовий чемпіон Італії, 10-разовий володар Кубка Італії, восьмиразовий володар Суперкубка Італії

21-разовий чемпіон Італії, 10-разовий володар Кубка Італії, восьмиразовий володар Суперкубка Італії Найвище досягнення у єврокубках: переможець Кубка чемпіонів (1963/64, 1964/65, 2009/10)

переможець Кубка чемпіонів (1963/64, 1964/65, 2009/10) Прізвиська: «нерадзуррі», «змії»

«нерадзуррі», «змії» Домашня арена: «Джузеппе Меацца» (вміщує 75 817 глядачів)

«Джузеппе Меацца» (вміщує 75 817 глядачів) Головний тренер: Крістіан Ківу

Крістіан Ківу Капітан команди: Лаутаро Мартінес

Склад «Інтера»

У міжсезоння «нерадзуррі» взялися за омолодження складу. Влітку керівництво італійського гранда відпустило чотирьох ветеранів. «Джузеппе Меацца» вільними агентами покинули воротар Янн Зоммер, а також оборонці Маттео Дарміан, Франческо Ачербі та Стефан де Врей. З першими кандидатами на заміну не склалося – Марко Палестра та Крістіан Ромеро обрали лондонський «Челсі» та мадридський «Атлетіко» відповідно.

Тож менеджмент «Інтера» опанував англійський вектор. Один за одним до Італії перебралися троє англійців. Колишній центрбек «Манчестер Сіті» Джон Стоунз поповнив лави «нерадзуррі» безкоштовно. Натомість за флангового оборонця лондонського «Тоттенгема» Джеда Спенса та півзахисника «Ліверпуля» Кертіса Джонса довелося віддати по 30 млн євро. На роль резервного воротаря за 3 млн із римського «Лаціо» прибув Іван Проведель. Ще за 23 млн євро «Інтер» повернув свого вихованця Александара Станковіча з бельгійського «Брюгге».

Джон Стоунз віддав 10 років «Манчестер Сіті» фото: ФК «Інтер»

Головна кадрова втрата – Дензел Дюмфріс. Мадридський «Реал» віддав за нідерландського оборонця 20 млн євро. Також «нерадзуррі» попрощалися з низкою молодих виконавців. Здебільшого за двома схемами – оренда перетворилася на повноцінний трансфер або перехід із опцією зворотного викупу чи відсотком від наступного продажу футболіста. Зокрема, «Інтер» остаточно втратив права на нападника Себастьяно Еспозіто. А півзахисник Крістьян Асллані поїхав до еміратської «Аль-Джазіри» на правах оренди з обов'язком викупу за 5 млн.

Утім, італійський гранд зберіг провідних виконавців. Оборонці Алессандро Бастоні та Федеріко Дімарко, півзахисники Ніколо Барелла та Хакан Чалханоглу, нападники Маркус Тюрам і Лаутаро Мартінес залишаються на «Джузеппе Меацца». Показова ситуація з останнім. Оком на аргентинця накинула іспанська «Барселона», та капітан «Інтера» навіть не захотів слухати пропозицію «блаугранас». А перспективний нападник Франческо Піо Еспозіто взагалі підписав новий контракт із «нерадзуррі» аж на шість років.

Тренер Крістіан Ківу

Якби румунський фахівець працював у чемпіонаті України, то жартів про серця було би не уникнути. Він – справді свій в «Інтері». Як футболіст Крістіан Ківу провів у складі «нерадзуррі» шість сезонів і доклався до фантастичного треблу Жозе Моурінью у сезоні 2009/10. Тут же він розпочав тренерську кар'єру. До роботи з першою командою Ківу йшов поступово. Румун спершу працював із юнаками, тренував колективи U-17, U-18 та U-19 міланців. У кампанії 2021/22 молодий фахівець зробив прімаверу «Інтера» чемпіоном Італії.

Згодом Ківу відчув, що настав час зробити крок уперед. Посеред сезону 2024/25 він прийняв пропозицію італійської «Парми». На момент призначення «хрестоносці» йшли в зоні вильоту за 13 турів до кінця змагань. Стартував румунський тренер із перемоги над «Болоньєю», а потім мінімально поступився «Удінезе». Далі ж пармезанці оформили семиматчеву серію без поразок (одна перемога, шість нічиїх) і значно покращили турнірне становище. А перемоги над туринським «Ювентусом» і «Аталантою» з Бергамо та ще дві мирові затьмарили поразки від «Комо» та «Емполі» на фініші кампанії. Зрештою, «Парма» врятувалася від вильоту.

Крістіан Ківу розпочав другий сезон на чолі гранда фото: LaPresse

Та надовго на «Енніо Тардіні» Ківу не затримався. Влітку 2025 року з'явилася вакансія у клубі його серця, тож румун вирушив замінити Сімоне Індзагі. Дебютний сезон на чолі «Інтера» виявився успішним і суперечливим водночас. Так, «нерадзуррі» впевнено завоювали Скудетто та Кубок Італії. З іншого боку, міланці сенсаційно вилетіли в раунді плейоф Ліги чемпіонів від норвезького «Буде/Глімта» (1:3, 1:2) та програли обидва дербі «Мілану» в Серії A (0:1, 0:1). А з браком мотивації навесні підопічні Ківу чергували переможні поєдинки з нічиїми.

Прімавера «Інтера» під керівництвом румунського фахівця здебільшого використовувала різноманітні схеми з четвіркою оборонців – 4-3-3, 4-3-2-1, 4-2-3-1, 4-3-1-2. Різні варіанти Ківу встиг спробувати біля керма «Парми». Спершу він покладався на перевірені формації, але потім перебудував «хрестоносців» на схеми з трьома центрбеками. Та на «Джузеппе Меацца» давно своя атмосфера. Ще з призначення Антоніо Конте в 2019 році «нерадзуррі» незмінно використовують побудову 3-5-2. Ця схема стала такою ж візитівкою «Інтера», як і комбінована чорно-синя форма. До її використання спонукає сам кадровий підбір італійського гранда. Справжні роботящі воли на флангах, гібридний центрбек Бастоні, наявність мінімум трьох якісних форвардів виводять формацію у ранг чи не єдиної, що дозволяє реалізувати потенціал максимальної кількості футболістів.

«Інтер» у сезоні 2026/27

Стартували «нерадзуррі» з трьох перемог у чемпіонаті Італії. Підопічні Ківу розгромили «Монцу» (4:1), здолали «Кальярі» (1:0) та дотиснули «Наполі» (3:2). Потім «Інтер» гідно протистояв, але таки поступився мадридському «Реалу» (1:2) в першому турі основного раунду Ліги чемпіонів. До міжнародної паузи міланці ще встигли переграти «Удінезе» (5:3) та розписати бойову нічию зі столичною «Ромою» (2:2).

Після перерви на матчі збірних «Інтер» розгромив «Парму» та впорався з «Болоньєю» (3:1). А от на євроарені команда Ківу зазнала ще однієї невдачі. Цього разу результат виявився сенсаційним. «Нерадзуррі» на власному полі поступилися бельгійському «Брюгге» в шаленій перестрілці (3:4). Отже, тепер італійський гранд фактично вичерпав ліміт помилок у Лізі чемпіонів і зобов'язаний грати на перемоги в кожному наступному поєдинку. Тим більше, що в новому форматі турніру кожен суперник – прямий конкурент за путівку в плейоф.

Маркус Тюрам стабільно забиває понад 15 м'ячів за сезон фото: EFE

Головною ударною силою «Інтера» в цьому сезоні залишається Лаутаро Мартінес. Аргентинець оформив шість м'ячів у всіх турнірах, але не допоможе «нерадзуррі» щонайменше в протистоянні з «Шахтарем». Його підстрахувати в лінії атаки збираються Тюрам (чотири голи), Анж-Йоанн Бонні (три) та Франческо Піо Еспозіто (два). По три м'ячі до свого активу записали й хавбек Чалханоглу з універсалом Карлосом Аугусто. А от основною кадровою інтригою перед протистоянням залишається позиція воротаря. Хосеп Мартінес «наварив» такого в поєдинку проти «Брюгге», що частина оглядачів і тіфозі прагнуть побачити в справі Проведеля.

Однак, голкіпер Мартінес наразі – головний гвардієць команди. Він провів без замін усі дев'ять поєдинків «нерадзуррі» в нинішньому сезоні. За іспанцем за ігровими хвилинами йдуть раніше згадані центрбек Бастоні та хавбек Барелла, оборонець Янн Біссек. А от ще один хлопець в цьому списку став несподіванкою. Анді Діуф за весь минулий сезон не награв і 900 хвилин і, вочевидь, готувався шукати нову команду влітку. Та в міжсезоння Ківу вирішив спробувати француза в ролі правого крайнього. У центрхава на новій позиції пішло так, що сам Зінедін Зідан запросив його до збірної Франції та вже задіяв у Лізі націй. Тож «гірникам» слід пильно стежити не лише за Дімарко, а й за Діуфом.

Антон Федорців, «Главком»