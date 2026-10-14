«Шахтар» зіграв з АЕКом у другому турі Ліги чемпіонів: результат матчу

Гірники змогли перевернути хід матчу після пропущеного голу в першому таймі

«Шахтар» Донецьк провів потужний матч проти грецького АЕКа, здобувши перемогу 3:1 у домашньому матчі. Про це повідомляє «Главком».

Хід матчу

«Шахтар» розпочав зустріч активніше, але вже на третій хвилині міг пропустити після стандарту, адже Мукуді виграв боротьбу в повітрі та пробив у стійку. Гірники відповіли ударом Аліссона, з яким упорався Бріньйолі, а Невертон і Педріньйо намагалися загострювати гру дальніми ударами та передачами до штрафного майданчика. Водночас донеччанам бракувало точності в завершенні атак.

На 28-й хвилині АЕК покарав українську команду за помилку в обороні. Марлон не зміг зупинити Піліоса на фланзі, той увійшов до штрафного та віддав передачу на Маєра, який без зайвих вагань пробив у кут. Після пропущеного м'яча «Шахтар» продовжив шукати шляхи до воріт суперника, проте греки залишалися небезпечними й не збиралися відмовлятися від атак.

Відігратися господарям допоміг VAR. На 33-й хвилині арбітр переглянув епізод із падінням Аліссона після контакту з Філіпе та призначив пенальті. Педріньйо впевнено виконав удар і зрівняв рахунок. До перерви команди більше не забивали, хоча Педру Енріке на 38-й хвилині влучив у поперечину. За підсумками першої половини «Шахтар» мав моменти, але й дозволяв супернику створювати серйозну загрозу біля власних воріт.

Після перерви АЕК неодноразово був близьким до повторного виходу вперед. На 49-й хвилині Піліос опинився перед Різником, але не переграв українського голкіпера. Ще за кілька хвилин Койта пробив із-за меж штрафного, а на 56-й хвилині Марін виконав небезпечний штрафний удар, із яким Різник упорався. «Шахтар» пережив непростий відрізок, перш ніж знову почав більше часу проводити на чужій половині поля.

Донеччани намагалися перехопити ініціативу завдяки замінам, але не всі атаки завершувалися ударами. На 64-й хвилині Очеретько після подачі з кутового не влучив у ворота головою, а спроби Мендоси та партнерів загострити гру блокували захисники. АЕК теж не відмовлявся від атак, тому за рахунку 1:1 матч залишався відкритим.

Вирішальним став епізод на 80-й хвилині. Вінісіус прострілив із правого кута штрафного майданчика, а Бріньйолі невдало підставив ногу й зрізав м'яч у власні ворота. «Шахтар» вийшов уперед, і вже за кілька хвилин забив власноруч силами Мендоси, який на 86-й хвилині оформив фінальний рахунок у матчі 3:1.

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«Шахтар» – АЕК 3:1 (1:1)

Голи: Педріньйо (34), Бріньйолі (автогол, 80), Мендоса (86) – Маєр (28)

Нагадаємо, що легіонер збірної України розкрив подвійну мотивацію на матч із «Шахтарем» у Лізі чемпіонів.