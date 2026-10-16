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«Інтер» втратив чергового футболіста перед матчем із «Шахтарем» у Лізі чемпіонів

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Інтер» втратив чергового футболіста перед матчем із «Шахтарем» у Лізі чемпіонів
Бенжамен Павар пропустить прийдешні поєдинки
фото: Le Parisien

Чемпіон Італії зіткнувся з кадровими проблемами

Оборонець Бенжамен Павар поповнив лазарет міланського «Інтера». Про це повідомляє «Главком» із пресслужбу клубу.

Універсал зазнав травми правої ноги. Під час обстеження в нього виявили розтягнення привідного м'яза. Він вибув із обойми «нерадзуррі» орієнтовно на три тижні.

Павар став черговою втратою італійського гранда. Раніше на лікарняному опинилися оборонець Джон Стоунз, півзахисник Кертіс Джонс і форвард Лаутаро Мартінес. Зокрема, вони не допоможуть «Інтеру» в третьому турі основного раунду Ліги чемпіонів проти донецького «Шахтаря» (21 жовтня).

У нинішньому сезоні Павар провів чотири поєдинки в усіх турнірах. Результативними діями він не відзначився. Контракт француза з «нерадзуррі» розрахований до літа 2028 року.

До слова, вихованець англійського «Ліверпуля» Кумас повторив виняткове досягнення в Лізі чемпіонів. Форвард оформив гол і асист в турнірі у 21 рік. Досі єдиним мерсисайдцем із таким досягненням був екскапітан гранда Джеррард.

Нагадаємо, вінгер Перріс приніс чемпіону Азербайджану першу перемогу в Лізі чемпіонів. Екслегіонер київського «Динамо» допоміг бакинському «Сабаху» переграти «Славію» з Праги. Колектив цьогоріч дебютував у турнірі.

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Теги: футбол Ліга чемпіонів Серія А ФК Інтер (Мілан) Бенжамін Павар травма

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