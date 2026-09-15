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Клопп визначився з новим основним воротарем збірної Німеччини

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Клопп визначився з новим основним воротарем збірної Німеччини
Марк-Андре тер Штеген отримав приємну звістку
фото: ФК «Аякс»

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Головний тренер національної команди Німеччини Юрген Клопп обрав нового «першого номера». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Kicker.

Новий керманич Бундестім зробить ставку на голкіпера амстердамського «Аякса» Марка-Андре тер Штегена. Фахівець нібито вже сповістив його про власне рішення. Він особисто зателефонував воротарю.

Клопп обрав тер Штегена, попри відсутність в нього донедавна стабільної ігрової практики. У минулому сезоні він провів один матч у складі іспанської «Барселони» в Кубку Іспанії та ще два – в лавах «Жирони» в чемпіонаті Іспанії. Влітку кіпер перебрався в «Аякс» на правах оренди.

Тер Штеген у нинішній кампанії зіграв сім поєдинків у всіх турнірах, у яких пропустив 11 м'ячів. Зберіг ворота на замку воротар у двох матчах. Також за його плечима 44 поєдинки в збірній Німеччини.

До слова, мюнхенська «Баварія» здобула Кубок Німеччини завдяки хет-трику форварда Кейна. «Ротен» розгромили «Штутгарт» (3:0) у фіналі. Перед цим мюнхенці завоювали чемпіонський титул Бундесліги.

Нагадаємо, переможець Ліги чемпіонів із «Баварією» Ніклас Зюле сенсаційно завершив кар'єру в 30 років. Оборонець припинив професіональні виступи після попереднього сезону. Останнім клубом у біографії центрбека стала дортмундська «Боруссія».

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Марк-Андре тер Штеґен Юрґен Клопп

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