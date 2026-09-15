Клопп визначився з новим основним воротарем збірної Німеччини

Стражу воріт доведеться замінити легендарного Мануеля Ноєра

Головний тренер національної команди Німеччини Юрген Клопп обрав нового «першого номера». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Kicker.

Новий керманич Бундестім зробить ставку на голкіпера амстердамського «Аякса» Марка-Андре тер Штегена. Фахівець нібито вже сповістив його про власне рішення. Він особисто зателефонував воротарю.

Клопп обрав тер Штегена, попри відсутність в нього донедавна стабільної ігрової практики. У минулому сезоні він провів один матч у складі іспанської «Барселони» в Кубку Іспанії та ще два – в лавах «Жирони» в чемпіонаті Іспанії. Влітку кіпер перебрався в «Аякс» на правах оренди.

Тер Штеген у нинішній кампанії зіграв сім поєдинків у всіх турнірах, у яких пропустив 11 м'ячів. Зберіг ворота на замку воротар у двох матчах. Також за його плечима 44 поєдинки в збірній Німеччини.

До слова, мюнхенська «Баварія» здобула Кубок Німеччини завдяки хет-трику форварда Кейна. «Ротен» розгромили «Штутгарт» (3:0) у фіналі. Перед цим мюнхенці завоювали чемпіонський титул Бундесліги.

Нагадаємо, переможець Ліги чемпіонів із «Баварією» Ніклас Зюле сенсаційно завершив кар'єру в 30 років. Оборонець припинив професіональні виступи після попереднього сезону. Останнім клубом у біографії центрбека стала дортмундська «Боруссія».