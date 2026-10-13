Легіонер збірної України розкрив подвійну мотивацію на матч із «Шахтарем» у Лізі чемпіонів

Українець раніше захищав кольори вітчизняного гранда

Вінгер афінського АЕКа Олександр Зубков поділився очікуваннями від поєдинку з донецьким «Шахтарем» в основному раунді Ліги чемпіонів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на SDNA.

Уродженець Макіївки потрапив до структури «гірників» у 15 років. За першу команду «Шахтаря» він дебютував у сезоні 2015/16. За два періоди в складі гранда Зубков провів понад сотню матчів і виграв чотири чемпіонські титули.

«Це вперше я гратиму проти «Шахтаря». У мене подвійна мотивація. Буде приємно зіграти проти «Шахтаря». Це неймовірно, коли маєш можливість грати проти однієї з найкращих команд світу на одному з найкращих стадіонів світу. Я хочу приносити користь АЕКу та допомагати команді голами та результативними передачами», – заявив вінгер.

Зубков у нинішньому сезоні зіграв вісім поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав один гол і один асист. До столиці Греції українець перебрався влітку за 4 млн євро.

Матч «Шахтар» – АЕК відбудеться 14 жовтня. Поєдинок прийме арена «Стемфорд Брідж» у Лондоні. «Гірники» змушені приймати гостей за межами батьківщини через агресію Росії проти України.

До слова, днями «Шахтар» із голами з дистанції розгромив «Верес» із Рівного в УПЛ. М'ячі за «гірників» забили хавбек Педріньйо, а також оборонці Матвієнко та Педро Енріке. Рівняни грали вдесятьох через вилучення півзахисника Барана.

До слова, нещодавно «Шахтар» розпочав виступи в Лізі чемпіонів позитивним результатом із ПСВ. «Гірники» повели в рахунку зусиллями вінгера Мендози. Натомість нідерландський гранд відігрався стараннями оборонця Деста.