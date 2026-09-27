Колишній спортивний директор «Аль-Ахлі» прокоментував трансфер Бондаренка

Українець доєднався до клубу з Саудівської Аравії на правах річної оренди

Колишній спортивний директор «Аль-Ахлі» Руї Педро висловився про трансфер українського хавбека АРтема Бондаренка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на A Bola.

«Я був настільки занурений у роботу, що спочатку навіть не помітив цього. Зазвичай я не звертаю уваги на те, що відбувається в соцмережах, які мають дуже великий вплив у Саудівській Аравії. Там узагалі немає жодного контролю: багато фейкових сторінок, багато інфлюенсерів, яким платять за формування думки «за» чи «проти» певної людини. Усе це дуже анархічно й агресивно.

Коли я зрозумів, що тут є щось більш скоординоване, саме тоді й з’явилася ця новина про підозри в корупції у зв’язку з трансфером Артема Бондаренка. Це абсолютно абсурдно»

Бондаренко приєднався до клубу з Саудівської Аравії влітку на правах річної оренди з «Шахтаря».

«Усі трансфери мають отримати технічне та фінансове схвалення Центру передового досвіду з підбору гравців. Щодо Бондаренка, то було отримано схвалення на суму 14 мільйонів євро, тоді як його трансфер коштував 7 мільйонів. Його зарплата становить менше половини від фінансово схваленої суми, а з технічного погляду він також отримав високу оцінку.

Тому це цілковита нісенітниця, яка не має жодного сенсу. Усе було зроблено максимально прозоро», – сказав Педру.

У вересні Руї Педро залишив «Аль-Ахлі». Трансфер Бондаренка був неоднозначно сприйнятий вболівальниками, українець отримав багато критики, зокрема його освистували після матчів. За сім матчів у Саудівській Аравії хавбек результативними діями не відзначився.

До слова, у Харкові внаслідок російського обстрілу постраждав стадіон «Металіст».