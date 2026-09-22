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Ярмолюк пояснив відмову від виклику до збірної України на старт Ліги націй

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Ярмолюк пояснив відмову від виклику до збірної України на старт Ліги націй
Єгор Ярмолюк пропустить прийдешні поєдинки «синьо-жовтих»
фото: УАФ

Хавбек опублікував звернення до вболівальників перед міжнародною паузою

Півзахисник англійського «Брентфорда» Єгор Ярмолюк не допоможе національній команді України в стартових турах Ліги націй 2026/27 через проблеми зі здоров'ям. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Instagram спортсмена.

Легіонер «синьо-жовтих» розвіяв сумніви щодо власної відсутності в таборі Андреа Мальдери. Українець на початку сезону вимушений грати «на уколах». Натомість на період міжнародної паузи «бджоли» запланували повноцінне відновлення Ярмолюка.

«Виклик до національної збірної завжди є великою відповідальністю та привілеєм для будь-якого гравця. Особисто для мене це була дитяча мрія, яка нещодавно стала реальністю. Грати за національну збірну – це можливість представляти свою країну в її кольорах і віддавати все, що я можу, щоб зробити наших уболівальників і всіх, хто зараз захищає нашу країну – гордими за команду», – написав хавбек.

За словами Ярмолюка, він розчарований неможливістю допомогти збірній України. Півзахисник наразі не може викладатися на полі на 100 %, тож проходитиме реабілітацію у найближчі два тижні. Влітку він пропустив частину передсезонної підготовки через травму.

«Для мене це важко, я ненавиджу пропускати матчі, але я розумію, що проходження належного процесу відновлення допоможе мені бути більш ефективним на полі – як у матчах за національну збірну, так і за Брентфорд – у найближчі місяці. Дякую всім за ваше розуміння. І давайте продовжувати підтримувати наших хлопців у збірній!» – резюмував Ярмолюк.

Склад збірної України на поєдинки Ліги націй

Виклик до національної команди отримали 19 представників української Прем'єр-ліги та 11 легіонерів. Найбільше представництво мають київське «Динамо» (шість виконавців), донецький «Шахтар» і житомирське «Полісся» (по п'ять). Двох футболістів делегував «Харків».

Перелік викликаних до збірної України футболістів:

Воротарі: Анатолій Трубін («Бенфіка»), Дмитро Різник («Шахтар»), Георгій Єрмаков («Харків»),

Захисники: Ілля Забарний («Парі Сен-Жермен»), Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обидва – «Шахтар»), Едуард Сарапій, Богдан Михайліченко (обидва – «Полісся»), Віталій Миколенко («Евертон»), Тарас Михавко («Динамо»), Ілля Крупський («Харків»), Олександр Драмбаєв (ЛНЗ)

Півзахисники: Олег Очеретько, Єгор Назарина (обидва – «Шахтар»), Володимир Бражко, Микола Шапаренко, Андрій Ярмоленко, Олександр Піхальонок (усі – «Динамо»), Олександр Назаренко, Владислав Велетень (обидва – «Полісся»), Іван Варфоломєєв («Лінкольн»), Георгій Судаков («Бенфіка»), Максим Хлань («Гурнік»), Олександр Зубков (АЕК), Віктор Циганков («Аякс»),

Нападники: Данило Сікан («Андерлехт»), Матвій Пономаренко («Динамо»), Владислав Ванат («Жирона»), Роман Яремчук («Олімпіакос»), Ігор Краснопір («Полісся»).

Ще десяток виконавціві потрапили в резервний список. Там опинився оборонець «Універсітаті» з румунської Крайови Олександр Романчук, оборонець львівських «Карпат» Роман Вантух, «гірники» Дмитро Криськів і Олександр Караваєв, півзахисник аравійського «Аль-Ахлі» Артем Бондаренко, оборонець «Харкова» Артем Шабанов і вінгер канадського «Монреаля» Геннадій Синчук.

Шанс дебютувати в національній команді матимуть голкіпер Єрмаков, оборонці Крупський та Драмбаєв, хавбек Варфоломєєв, вінгер Хлань. Після тривалої паузи повернеться в табір «синьо-жовтих» Сікан. Востаннє він одягав футболку збірної України в 2023 році.

Календар збірної України

У вересні-жовтні на «синьо-жовтих» чекають чотири поєдинки в групі B2 Ліги націй. Розпочнуть підопічні Мальдери з двох виїзних поєдинків – проти збірних Угорщини та Грузії. Далі в словацькій Трнаві національна команда України прийме Північну Ірландію і Угорщини.

Календар матчів збірної України в Лізі націй 2026/27:

  • 25 вересня, Угорщина – Україна
  • 28 вересня, Грузія – Україна
  • 2 жовтня, Україна – Північна Ірландія
  • 5 жовтня, Україна – Угорщина
  • 14 листопада, Північна Ірландія – Україна
  • 17 листопада, Україна – Грузія

До слова, півзахисник Артур Шах оформив хет-трик у чемпіонаті Польщі. До трьох голів українець додав дві результативні передачі. Гданська «Лехія» хавбека здобула четверту перемогу в Першому дивізіоні.

Нагадаємо, раніше Віктор Циганков забив дебютний м'яч за «Аякс» у чемпіонаті Нідерландів. Українець доклався до розгрому «Віллем II» (5:1). Вінгер перейшов у столичний гранд із іспанської «Жирони».

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Ліга націй ФК «Брентфорд» АПЛ

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