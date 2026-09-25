Дешам відхилив першу пропозицію після звільнення зі збірної Франції – ЗМІ

Титулований фахівець не захотів працювати з іншою національною командою

Колишній керманич збірної Франції Дідьє Дешам відмовився очолити національну команду Туреччини. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Goal.

Керівництво Турецької футбольної федерації розчароване провалом збірної на Чемпіонаті світу 2026. Функціонери ведуть пошуки іменитого тренера на місце Вінченцо Монтелли. Дешам нібито був пріоритетним кандидатом, але відхилив пропозицію.

Найімовірніше, француз не поспішатиме повертатися до роботи. На чолі збірної Франції він провів 14 років. За цей період «триколірні» виграли Мундіаль-2018 та тріумфували в Лізі націй 2020/21, а також дійшли до фіналів Євро-2016 та Чемпіонату світу 2022.

Раніше Дешам працював на клубному рівні. Він зробив чемпіоном Франції «Марсель», а туринський «Ювентус» повернув у Серію A після примусового пониження в класі. У 2018 році французького фахівця ФІФА визнала найкращим тренером планети.

До слова, форвард збірної Косова Ведат Мурікі показав у Лізі націй футболку на підтримку засудженого в Гаазі експрезидента. Після гола він підтримав політика Хашима Тачі. На футболці був логотип Армії визволення Косова, польовим командиром якої той був.

Нагадаємо, нападник збірної Ізраїлю Саїд Абу-Фархі дивно відсвяткував гол і отримав вилучення. На емоціях він побіг на край поля та вихопив кутовий прапорець. Інвентар і став головним елементом тріумфу футболіста.