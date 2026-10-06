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Збірна Казахстану розписали результативну нічию з Фарерськими островами у грі Ліги націй

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Збірна Казахстану розписали результативну нічию з Фарерськими островами у грі Ліги націй
Казахстан останній раз здобував перемогу 31 березня – тоді зіграли внічию з Канарами
фото: пресслужба ФФК

Казахстан вже шість матчів поспіль не перемагає

Збірні Казахстану та Фарерських островів зіграли внічию у поєдинку четвертого туру групового етапі Ліги націй. Про це повідомляє «Главком».

Команди грали у Астані.

Першими уперед вийшли гості. На перерву команди пішли за переваги Фарер, втім на початку другого тайму Казахстану вдалось зрівняти рахунок. За 5 хвилин справжнім шдевром відзначився Турі, який влучив у дев'ятку воріт господарів. На 76-й хвилині остаточний рахунок матчу встановив захисник Казахстану Аліп – 2:2.

У другому тайму червоні картки отримали Малий (Казахстан) та Агнаррсон (Фарерські острови).

Казахстан з двома очками посідає останнє місце групи С3. Фарерські острови з чтирма пунктами посідають другу позицію квартету.

Турнірна таблиця групи С3 Ліги націй

Збірна Казахстану розписали результативну нічию з Фарерськими островами у грі Ліги націй фото 1
фотоL SofaScore

Ліга націй. Груповий етап. 4-й тур

Казахстан – Фарерські острови – 2:2

  • Голи: Малий, 58, Аліп, 76 – Кнудсен, 22, Турі, 63
  • Вилучення: Малий, 85 – Агнаррсон, 65

До слова, збірна України поступилась Угорщині у матчі четвертого туру групового етапу Ліги націй.

Нагадаємо, що збірна України опустилась на 36-те місце у рейтингу збірних ФІФА.

Теги: Ліга націй Казахстан

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Футбол

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