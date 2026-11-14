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Україна їде до Белфаста за реваншем: прогноз на матч із Північною Ірландією

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Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Україна їде до Белфаста за реваншем: прогноз на матч із Північною Ірландією
Данило Сікан в оточенні двох суперників
фото: УАФ

«Синьо-жовті» спробують повернутися на переможний шлях

Сьогодні, 14 листопада 2026 року, збірна Північної Ірландії на арені «Віндзор Парк» у Белфасті зустрінеться з національною командою України в рамках Ліги націй 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч Північна Ірландія – Україна

Шанси «Зелено-білої армії» на 11:55 14 листопада виглядають привабливішими, стверджують букмекери GGBET. Потенційний успіх ірландців оцінено коефіцієнтом 2,67. Тим часом на виїзну перемогу команди Андреа Мальдери закладено кеф 3,09. На нічию за підсумком 90 хвилин виставлено бал 3,01. Зате на мінімальну звитягу «синьо-жовтих» (1:0) закладено коефіцієнт 6,50. Натомість на тотал більше 2,5 запропоновано кеф 2,67.

Передматчевий стан команд

У попередньому турі змагань збірна Північної Ірландії розписала нічию з Грузією (0:0). Як наслідок, до другого поєдинку проти збірної України підопічні Мартіна О'Нілла підійшли лідером групи. «Зелено-біла армія» набрала вісім очок.

Натомість Україна в четвертому турі поступилася збірній Угорщини (1:2). Голом відзначився нападник Яремчук. «Синьо-жовті» мають в активі чотири пункти та посідають третє місце в квартеті.

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Історія очних зустрічей

Наразі суперники зіграли сім поєдинків. «Зелено-біла армія» оформила дві перемоги проти трьох за плечима збірної України. Ще два матчі завершилися нічиїми.

Водночас на офіційному рівні «синьо-жовті» не перемагали збірну Північної Ірландії з весни 1997 року. Тоді національна команда під керівництвом Йожефа Сабо здолала «Зелено-білу армію» (2:1) у відборі до Чемпіонату світу 1998. Забиті м'ячі оформили півзахисник Косовський та нападник Шевченко, а в складі ірландців рахунок розмочив форвард Дауї.

На початку жовтня цьогоріч Північна Ірландія розгромила «синьо-жовтих» (3:0). Голами відзначилися оборонець Браун, який оформив дубль, та півзахисник Прайс.

Де дивитися матч Північна Ірландія – Україна

Наживо поєдинок покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 21:45 за київським часом на каналах «Megogo Футбол 1» та «Megogo Спорт».

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Теги: Збірна України Ліга націй футбол

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