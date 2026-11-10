Головна Спорт Футбол
search button user button menu button
1721-й день війни
Мирні переговори
Енергетична тривога
Операція «Карфаген»
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

«Залишилося вийти на поле». Потенційний дебютант оцінив атмосферу в збірній України

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
«Залишилося вийти на поле». Потенційний дебютант оцінив атмосферу в збірній України
Олексій Кащук (праворуч) на тренуванні української збірної
фото: УАФ

Легіонер уперше в кар'єрі приїхав у табір «синьо-жовтих»

Вінгер агдамського «Карабаху» Олексій Кащук поділився емоціями від виклику до національної команди України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на YouTube-канал УАФ.

Українець готується до поєдинків проти збірних Північної Ірландії та Грузії у Лізі націй 2026/27. На думку Кащука, він повинен бути готовим на 100 %, щоб керманич «синьо-жовтих» Андреа Мальдера розраховував на нього. Сам він із нетерпінням чекає на особисту розмову з тренером.

«Я буду робити все залежне від мене, тому що, як я вже казав, це мій перший виклик. Якщо треба допомогти в обороні – я побіжу. Якщо треба викластися в атаці – я зроблю все, що залежить від мене. Залишилося тільки вийти на поле і довести це», – заявив вінгер.

Окрім того, Кащук звернув увагу на те, що в таборі національної команди зустрів чимало старих знайомих. Зокрема, колишніх одноклубників – Валерія Бондаря, Олега Очеретька та Георгія Судакова. За словами легіонера, всі футболісти перебувають у хорошому гуморі та мають високу мотивацію перед листопадовими матчами.

Кащук раніше захищав кольори молодіжної збірної України. За його плечима 13 матчів у команді U-21 «синьо-жовтих», у яких фланговий виконавець оформив три голи. Ще один поєдинок він зіграв за олімпійську збірну України в рамках підготовки до Ігор-2024.

Склад збірної України на поєдинки Ліги націй

Мальдера викликав 26 виконавців. Найбільше представництво мають донецький «Шахтар» і житомирське «Полісся» – по п'ять футболістів. Натомість «Динамо» та «Харків» делегували по два гравці.

Перелік викликаних до збірної України футболістів:

Воротарі: Анатолій Трубін («Бенфіка»), Дмитро Різник («Шахтар»), Георгій Єрмаков («Харків»),

Захисники: Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обидва – «Шахтар»), Едуард Сарапій, Борис Крушинський (обидва – «Полісся»), Ілля Забарний («Парі Сен-Жермен»), Тарас Михавко («Динамо»), Віталій Миколенко («Евертон»), Ілля Крупський («Харків»),

Півзахисники: Олег Очеретько, Єгор Назарина (обидва – «Шахтар»), Олександр Андрієвський («Полісся»), Іван Варфоломєєв («Лінкольн»), Єгор Ярмолюк («Брентфорд»), Микола Шапаренко («Динамо»),

Атакувальні гравці: Георгій Судаков («Бенфіка»), Олександр Назаренко, Ігор Краснопір (обидва – «Полісся»), Данило Сікан («Андерлехт»), Роман Яремчук («Олімпіакос»), Геннадій Синчук («Монреаль»), Олексій Кащук («Карабах»), Владислав Ванат («Жирона»), Артем Довбик («Болонья»).

У резервному списку залишаються ще сім виконавців. Зокрема, там опинилися четверо «динамівців» – воротарі Руслан Нещерет і Георгій Бущан та хавбеки Олександр Піхальонок і Володимир Бражко.

Календар збірної України

У вересні-жовтні «синьо-жовті» зіграли чотири поєдинки в групі B2 Ліги націй. Наразі в активі національної команди чотири очки. Спершу підопічні Мальдери в Белфасті зустрінуться з Північною Ірландією, а потім протистоятимуть збірній Грузії у словацькому Кошице.

Календар матчів збірної України в Лізі націй 2026/27:

  • 25 вересня, Угорщина – Україна – 0:1
  • 28 вересня, Грузія – Україна – 0:0
  • 2 жовтня, Україна – Північна Ірландія – 0:3
  • 5 жовтня, Україна – Угорщина – 1:2
  • 14 листопада, Північна Ірландія – Україна
  • 17 листопада, Україна – Грузія

До слова, нещодавно молодіжна збірна України розписала нічию з Албанією у спарингу. «Синьо-жовті» пропустили першими. У другому таймі Талпа та Богданов перевернули матч, але на останній хвилинці балканці зрівняли рахунок.

Нагадаємо, раніше збірна України U-21 втішною перемогою завершила відбір до Євро-2027. Переможний м'яч оформив Пищур. «Синьо-жовті» фінішували третіми в групі.

Читайте також:

Теги: Олексій Кащук Збірна України ФК «Карабах» Ліга націй футбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Віталій Миколенко став улюбленцем публіки
Футбольна збірна України зібрала аншлаг на відкритому тренуванні в Ужгороді
Вчора, 19:57
Артем Довбик отримав запрошення тренерського штабу
Мальдера замінив форварда збірної України перед поєдинками Ліги націй
Вчора, 18:29
Дмитро Михайленко визначився зі складом
Став відомий склад молодіжної збірної України з футболу на товариські матчі у листопаді
6 листопада, 10:53
Через травму, отриману в матчі за АЕК (Греція), зі складу збірної вибув Олександр Зубков
Збірна України з футболу зазнала кадрової втрати перед матчами Ліги націй
5 листопада, 17:13
Назар Домчак протистоїть «канонірам» у Празі
Юний українець дебютував у Лізі чемпіонів у протистоянні з «Арсеналом»
4 листопада, 22:15
У листопаді Україна зіграє з Грузією та Північною Ірландією
Став відомий склад збірної України з футболу на матчі Ліги націй
4 листопада, 09:27
Підопічні Ії Андрущак стартуватимуть у лютому-березні
Жіноча збірна України отримала суперниць у футбольній Лізі націй
3 листопада, 20:54
Богдан Попов приймає вітання одноклубника
Юний українець оформив третій гол у футбольному сезоні Італії
1 листопада, 19:16
«Синьо-жовті» переможно розпочали похід на Мундіаль
Футзальна збірна України оголосила склад на матч відбору до Чемпіонату світу
1 листопада, 15:45

Футбол

«Залишилося вийти на поле». Потенційний дебютант оцінив атмосферу в збірній України
«Залишилося вийти на поле». Потенційний дебютант оцінив атмосферу в збірній України
ПСЖ задумав шалений обмін заради зірки чемпіонату Італії
ПСЖ задумав шалений обмін заради зірки чемпіонату Італії
Віцечемпіон України забрав обидва призи за підсумками туру Прем'єр-ліги
Віцечемпіон України забрав обидва призи за підсумками туру Прем'єр-ліги
Росії загрожує втрата членства в УЄФА і ФІФА через клуб з окупованого Севастополя
Росії загрожує втрата членства в УЄФА і ФІФА через клуб з окупованого Севастополя
Чемпіон Португалії з футболу встановив унікальне досягнення для Європи
Чемпіон Португалії з футболу встановив унікальне досягнення для Європи
«Манчестер Юнайтед» змінив позицію щодо майбутнього Карріка – ЗМІ
«Манчестер Юнайтед» змінив позицію щодо майбутнього Карріка – ЗМІ

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
379K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 листопада 2026
113K
Залужний повідомив про історичне рішення Британії стосовно українських дітей
103K
Україна озвучила позицію щодо територіальних поступок перед мирними переговорами
74K
НАБУ викликало голову НБУ Пишного, щоб заблокувати внесення застави за генерала СБУ Дуку – заява в суді
70K
Путін звернувся до всіх членів уряду РФ із незвичною вимогою

Новини

Ректора університету Богомольця відсторонено від посади: що відомо
Сьогодні, 15:08
В Україні до 12°, в західних областях дощитиме: погода на 10 листопада 2026 року
Сьогодні, 05:59
Яке релігійне свято відзначається 10 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Шкільний скандал на Київщині: вчителям урізають зарплати, директорки дали пояснення
Вчора, 19:36
На мосту Патона запрацює реверсивна смуга: попередній графік
Вчора, 17:41
Брат Михайла Подоляка загинув на війні проти України – ЗМІ
Вчора, 15:47

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua