Футбольна збірна України зібрала аншлаг на відкритому тренуванні в Ужгороді

«Синьо-жовті» розпочали підготовку до листопадових матчів на рідній землі

Понад чотири тисячі вболівальників відвідали тренувальне заняття національної команди України на Закарпатті. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт УАФ.

«Синьо-жовті» зібралися для підготовки до фінальних турів Ліги націй 2026/27. До поєдинків проти збірних Північної Ірландії та Грузії підопічні Андреа Мальдери готуватимуться в Ужгороді. Перше тренування на стадіоні «Авангард» було відкрите для фанатів.

Уболівальники української збірної змогли поспостерігати за сесією «синьо-жовтих». Після тренування футболісти поспілкувалися з публікою. Зокрема, вони зробили світлини з шанувальниками, роздали автографи та подарували сувеніри.

6 фото На весь екран









Відкрите тренування збірної України в Ужгороді фото: УАФ

Склад збірної України на поєдинки Ліги націй

Мальдера викликав 26 виконавців. Найбільше представництво мають донецький «Шахтар» і житомирське «Полісся» – по п'ять футболістів. Натомість «Динамо» та «Харків» делегували по два гравці.

Перелік викликаних до збірної України футболістів:

Воротарі: Анатолій Трубін («Бенфіка»), Дмитро Різник («Шахтар»), Георгій Єрмаков («Харків»),

Захисники: Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обидва – «Шахтар»), Едуард Сарапій, Борис Крушинський (обидва – «Полісся»), Ілля Забарний («Парі Сен-Жермен»), Тарас Михавко («Динамо»), Віталій Миколенко («Евертон»), Ілля Крупський («Харків»),

Півзахисники: Олег Очеретько, Єгор Назарина (обидва – «Шахтар»), Олександр Андрієвський («Полісся»), Іван Варфоломєєв («Лінкольн»), Єгор Ярмолюк («Брентфорд»), Микола Шапаренко («Динамо»),

Атакувальні гравці: Георгій Судаков («Бенфіка»), Олександр Назаренко, Ігор Краснопір (обидва – «Полісся»), Данило Сікан («Андерлехт»), Роман Яремчук («Олімпіакос»), Геннадій Синчук («Монреаль»), Олексій Кащук («Карабах»), Владислав Ванат («Жирона»), Артем Довбик («Болонья»).

У резервному списку залишаються ще сім виконавців. Зокрема, там опинилися четверо «динамівців» – воротарі Руслан Нещерет і Георгій Бущан та хавбеки Олександр Піхальонок і Володимир Бражко.

Календар збірної України

У вересні-жовтні «синьо-жовті» зіграли чотири поєдинки в групі B2 Ліги націй. Наразі в активі національної команди чотири очки. Спершу підопічні Мальдери в Белфасті зустрінуться з Північною Ірландією, а потім протистоятимуть збірній Грузії у словацькому Кошице.

Календар матчів збірної України в Лізі націй 2026/27:

25 вересня, Угорщина – Україна – 0:1

28 вересня, Грузія – Україна – 0:0

2 жовтня, Україна – Північна Ірландія – 0:3

5 жовтня, Україна – Угорщина – 1:2

14 листопада, Північна Ірландія – Україна

17 листопада, Україна – Грузія

До слова, нещодавно молодіжна збірна України розписала нічию з Албанією у спарингу. «Синьо-жовті» пропустили першими. У другому таймі Талпа та Богданов перевернули матч, але на останній хвилинці балканці зрівняли рахунок.

Нагадаємо, раніше збірна України U-21 втішною перемогою завершила відбір до Євро-2027. Переможний м'яч оформив Пищур. «Синьо-жовті» фінішували третіми в групі.