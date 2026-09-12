ЛНЗ здолав «Оболонь» у матчі шостого туру чемпіонату України

Черкаська команда підійнялась на шосте місце турнірної таблиці

У суботу, 12 вересня, відбувся матч шостого туру Української Прем'єр-ліги між ЛНЗ та «Оболонню». Про це повідомляє «Главком».

Гру приймав стадіон «Черкаси-Арена». Стартовий свисток пролунав о 13:00 за Києвом.

Господарі поля вже на 10-й хвилині вийшли уперед завдяки точному удару Таллеса Бренера з пенальті, а на перерву пішли за переваги у три м'ячі, фактично перетворивши другу 45-хвилинку на формальність.

Єдиний гол у другому таймі забив хавбек «Оболоні» Андрій Маткевич. Черкащани мали декілька непоганих моментів для того, щоб зробити рахунок розгромним, проте цього так і не вдалось зробити.

ЛНЗ з вісьмома очками посідає шосте місце турнірної таблиці. «Оболонь» з трьома пунтами йде 14-ю.

Українська Прем'єр-ліга. Шостий тур

ЛНЗ – Оболонь – 3:1

Голи: Бренер, 10 (пенальті), Ндіага Яде, 12, Цара, 45+1 – Маткевич, 67

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