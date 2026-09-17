Президент «Харкова» відреагував на інформацію, що він вирішив не повертатися в Україну

Прокурор САП Микола Карась у суді називав Богдана Бойка «негласним куратором колцентрів»

Президент футбольного клубу «Харків» Богдан Бойко залишив коментар під публікацією в Instagram, де йшлося, що він начебто вирішив не повертатися в Україну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Трибуну.

Раніше прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Микола Карась називав Богдана Бойка «негласним куратором колцентрів».

«Бойко Богдан Володимирович – це президент футбольного клубу «Харків», негласний куратор колцентрів», – стверджував Карась під час судового засідання, на якому обирали запобіжний захід заступнику начальника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу Генпрокуратури Сергію Кропиві.

Бойко залишив коментар під публікацією в Instagram, де йшлося, що він начебто вирішив не повертатися в Україну.

«Я так не вирішив», – написав Бойко.

Раніше він категорично заперечував свою причетність до шахрайських колцентрів.

«Я категорично заперечую будь-яку свою причетність до незаконної діяльності, шахрайських кол-центрів чи будь-яких схем, спрямованих на заволодіння коштами громадян.⠀

Вважаю принципово важливим наголосити: сам факт згадування людини у матеріалах кримінального провадження або наведення окремих фрагментів розмов не є доказом її вини та не може автоматично свідчити про вчинення нею кримінального правопорушення. Правову оцінку конкретним фактам та обставинам має надавати виключно суд у встановленому законом порядкув», – стверджував Бойко.

Нагадаємо, футболісти «Реала» та «Ельче» перед матчем шостого туру Ла Ліги взяли участь в акції на підтримку жителів Сеути.

Гравці вийшли на поле у ​​футболках з написом «Todos somos Caballas», що дослівно можна перекласти як «Всі ми – скумбрії». У Іспанії «скумбріями» називають уродженців Сеути.

Однак Кіліан Мбаппе, Вінісіус та Ібраїма Конате одягли футболки лише наполовину, через що напис був майже непомітний. Крім того, Мбаппе та Вінісіус ще до рукостискання із суперниками зняли футболки.