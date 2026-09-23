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Шість матчів з однаковим рахунком та розгром від «Ліона»: результати п'ятого туру Ліги 1 сезону 2026/2027

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Шість матчів з однаковим рахунком та розгром від «Ліона»: результати п'ятого туру Ліги 1 сезону 2026/2027
ПСЖ вирвав перемогу у «Марселя» у матчі «класичного» дербі
фото: ФК ПСЖ

Рахунок 2:1 користувався великою популярністю в матчах п'ятого тижня Ліги 1

У французькій Лізі 1 команди перед паузою на матчі Ліги націй провели п'ятий тур національної першості. Про основні результати тижня у цьому огляді розповість «Главком»

Зачарований рахунок 2:1 

Під час п'ятого туру Ліги 1 рахунок 2:1 став справжнім хітом – він повторився одразу шість разів. Серед них і головна вивіска туру: ПСЖ переміг «Марсель» у Le Classique. Парижани відкрили рахунок після перерви зусиллями Феррана Торреса, Анхель Гомес швидко відновив рівновагу, але вже за дві хвилини Маркіньйос забив переможний м'яч. Для «Марселя» це виявилася вже п'ята поспіль поразка в чемпіонаті, а наприкінці господарі ще й залишилися вдесятьох після вилучення Тімоті Веа.

У такому ж стилі «Монако» здолав «Ланс» і залишився на вершині таблиці. Першим у матчі відзначився Париж Бруннер, а Маттьє Юдоль зрівняв його після перерви. Вирішив усе гол на 84-й хвилині, коли Джонатан Граді зрізав м'яч у власні ворота. Завдяки мінімальній перемозі «Монако» після п'яти турів залишається непереможним.

До цієї компанії також увійшли матчі «Ле-Ман» – «Лор'ян», «Париж» – «Страсбург», «Осер» – «Брест» та «Ніцца» – «Лілль». Тобто половина матчів туру закінчилася практично за одним і тим самим сценарієм.

Розгром від «Ліона» у матчі непереможних команд

«Ліон» та «Ренн» підходили до очної зустрічі без поразок у чемпіонаті, тому протистояння двох команд із хорошим стартом сезону обіцяло бути конкурентним. На практиці все вийшло зовсім інакше, бо «Ліон» розібрав суперника з рахунком 4:0. Розпочав розгром Ернест Нуама, який ще в першому таймі оформив дубль, забивши на 7-й та 30-й хвилинах, і фактично подарував господарям комфортну перевагу.

Але це не спинило «Ліон» після перерви: Закарі Атекеме забив уже на 48-й хвилині, а Корентен Толіссо на 76-й поставив крапку ударом здалеку. Для «Ренна» це була перша поразка сезону після трьох перемог та нічиєї, тоді як «Ліон» продовжив свою безпрограшну серію і піднявся на друге місце з 11 очками.

Перша перемога у сезоні від «Тулузи»

«Тулуза» нарешті прибрала у себе нулик у графі перемог, здолавши «Гавр» у результативному матчі (3:2). Після безгольового першого тайму господарі влаштували справжню гольову феєрію спурт. Почалася вона після дій Каспера Тенгстедта, який забив двічі лише за дві хвилини (на 49-й та 51-й).

Але така перевага, однак, не гарантувала спокійної кінцівки. «Гавр» скоротив відставання на 71-й хвилині, проте Йоргенсен через вісім хвилин знову зробив різницю у два м'ячі. Гості ще раз забили наприкінці, коли Самата відзначився на 88-й хвилині, однак врятувати бодай нічию не встигли. Завдяки цьому «Тулуза» після п'яти турів нарешті здобула першу перемогу в сезоні.

Наступний ігровий тиждень у Лізі 1 почнеться 9 жовтня і завершиться 11 жовтня. 

Читайте також: Календар матчів Ліги 1 сезону 2026/27

Ліга 1 2026/2027. П'ятий тур

«Монако» – «Ланс» 2:1 (1:0)

  • Голи: Бруннер (32), Граді (автогол, 84) – Юдоль (57)

«Тулуза» – «Гавр» 3:2 (0:0)

  • Голи: Тенгстедт (49, 51), Йоргенсен (79) – Маджа (71), Самата (88)

«Ле-Ман» – «Лор’ян» 2:1 (1:0)

  • Голи: Бурабаа (3), Діалло (57) – Дженсен (79)

«Ліон» – «Ренн» 4:0 (2:0)

  • Голи: Нуама (7, 30), Атекаме (48), Толіссо (76)

«Анже» – «Труа» 2:0 (1:0)

  • Голи: Пітер (42), Сбай (57)

«Париж» – «Страсбург» 2:1 (1:0)

  • Голи: Кеббаль (18), Пажі (57) – Мбоу (автогол, 88)

«Ніцца» – «Лілль» 2:1 (1:0)

  • Голи: Нгой (автогол, 22), Амура (67) – Уеда (79)

«Осер» – «Брест» 2:1 (0:0)

  • Голи: Арчер (47), Ле Гуен (автогол, 83) – Мбуп (23)

«Марсель» – ПСЖ 1:2 (0:0)

  • Голи: Гомес (72) – Торрес (66), Маркіньйос (74)

Турнірна таблиця 

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що президент ПСЖ опинився під слідством прокуратури Парижа

Теги: Париж Корентен Толіссо Ліга 1 ФК «Ніцца» НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Монако

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