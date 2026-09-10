«Шахтар» U19 поступився ПСВ у Юнацькій лізі УЄФА

Гірники стартували у ЮЛЧ з поразки

Єдиний м'яч забив Ліам ван Ністелрой

10 вересня відбувся матч першого туру Юнацької ліги УЄФА, у якому зусрілись ПСВ та «Шахтар» U19. Про це повідомляє «Главком».

Команди зіграли на спортивному комплексі De Herdgang. Стартовий свисток пролунав о 15:30 за Києвом.

Підопічні Олександра Бєліка зіграли на рівних з господарпями поля, навіть мали перевагу по ударах, втім жодного голу забити не зуміли. У складі нідерландської команди єдиний гол забив Ліам ван Ністелрой, який є сином легендарного Рууда ван Ністелроя.

Календар «Шахтаря» U-19 у Юнацькій лізі УЄФА (за київським часом)

14.10. 14:00. «Шахтар» U-19 – АЕК U-19 (Кінгсмедоу, Лондон)

21.10. 17:00. «Інтер» U-19 – «Шахтар» U-19 (Konami Women & Talent Center, Мілан)

03.11. 14:00. «Шахтар» U-19 – «Шахтар» U-19 (Кінгсмедоу, Лондон)

25.11. 14:00. «Шахтар» U-19 – «Шахтар» U-19 (Кінгсмедоу, Лондон)

09.12. 14:00. «Слован» U-19 – «Шахтар» U-19 (NTC Senec, Сенець)

Юнацька ліга УЄФА. 1-й тур

ПСВ U19 – «Шахтар» U19 – 1:0

Голи: Ліам ван Ністелрой, 10

Нагадаємо, тренер «Шахтаря» Туран проведе переговори з турецьким «Трабзонспором».