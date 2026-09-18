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«Майже всі хочуть український паспорт»: Закаєв розповів про чеченців, які воюють за Україну

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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«Майже всі хочуть український паспорт»: Закаєв розповів про чеченців, які воюють за Україну
За його словами, для чеченських військових це питання має не лише практичне, а й принципове значення
фото: glavcom.ua

Глава уряду Чечні у вигнанні: «Зараз особливі складнощі виникають у зв’язку із законом, який ухвалила Верховна Рада щодо іноземців»

Майже всі чеченці, які воюють у складі Збройних сил України, хочуть отримати українське громадянство, паспорт або посвідку на постійне проживання. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив глава уряду Чеченської Республіки Ічкерія у вигнанні Ахмед Закаєв.

За його словами, для чеченських військових це питання має не лише практичне, а й принципове значення. «Практично всі. Для них це дуже важливо, тому що з принципових ідеологічних міркувань та через блокування російських документів українськими установами користуватися паспортами РФ вони не можуть», – сказав Закаєв.

Водночас, за його словами, Україна поки офіційно не визнала чеченські паспорти. Через це у військовослужбовців виникають проблеми з ідентифікацією.

«Чеченські паспорти Україна поки офіційно не визнала, через що у людей виникають великі складнощі з ідентифікацією», – зазначив глава уряду Чечні у вигнанні.

Закаєв наголосив, що українське громадянство, паспорт або посвідка на постійне проживання є одним із першочергових питань для чеченців, які служать у ЗСУ.

«Українське громадянство, паспорт або посвідка на постійне проживання – це перше, що необхідно чеченцям, які сьогодні служать у Збройних силах України», – сказав він.

Закаєв також розкритикував закон про міграційний порядок для іноземних військовослужбовців. На його думку, документ необхідно скоригувати або відкласти до моменту, коли Україна офіційно визнає чеченські паспорти.

«Саме закон про міграційний порядок для іноземних військовослужбовців, про який я казав, повинен бути або скоригований, або відкладений – до того часу, поки чеченські паспорти не будуть офіційно визнані українською державою», – наголосив Закаєв.

Варто нагадати, що «Главком» поспілкувався з Ахмедом Закаєвим: говорили про підготовку замаху на нього, чеченські підрозділи у складі ЗСУ та перспективи повстання в Чечні.

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Теги: війна паспорт добровольці Україна Ахмед Закаєв

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