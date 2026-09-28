Історичний апсет від Греції та перервана серія Норвегії: підсумки матчів Ліги націй 2026/2027 за 27 вересня

Старт другого туру виявився насиченим на неочікувані результати

Учора, 27 вересня, розпочався другий тур Ліги націй 2026/2027. Про основні події ігрового дня у цьому огляді повідомляє «Главком».

Перша в історії перемога Греції над Німеччиною

Греція створила одну з головних сенсацій туру, мінімально обігравши Німеччину в Аугсбурзі. До цього команди зустрічалися 10 разів, і греки жодного разу не перемагали німців. Історичний момент настав на 74-й хвилині, коли Дімітріс Курбеліс скористався простором після швидкої атаки та забив єдиний гол зустрічі.

Для Юргена Клоппа цей вечір також виявився невдалим, бо тренер зазнав першої поразки на чолі збірної Німеччини. Після нічиєї з Нідерландами у дебютному матчі його команда наразі посідає третє місце у групі і знаходиться у зоні плейоф за вибування, тоді як Греція після двох турів одноосібно очолила свою групу з шістьма очками.

Кінець 14-матчевої непереможної серії Норвегії

Норвегія втратила свою вражаючу домашню серію, поступившись Португалії з рахунком 1:2. До цього норвежці 14 матчів поспіль не програвали вдома у всіх турнірах: у їхньому активі були вражаючі 11 перемог і три нічиї.

Команда Ерлінга Голанда зуміла відігратися після гола Жоау Фелікса, коли сам форвард «Манчестер Сіті» забив на 51-й хвилині, однак радість господарів тривала недовго. Уже через три хвилини Гонсалу Рамуш повернув Португалії перевагу. Нападник скористався помилкою голкіпера Орьяна Нюланда та приніс гостям другу перемогу поспіль у турнірі. Що цікаво, у матчі не взяв участь легендарний Кріштіану Роналду, який перебував на лаві запасних.

Дебютні голи для Мердінка у матчі проти Сербії

Нідерланди здобули першу перемогу під керівництвом Хаві, обігравши Сербію з рахунком 2:1. Головним героєм поєдинку став 21-річний Мекс Мердінк. Нападник забив обидва м'ячі нідерландців, причому це були його перші голи за національну збірну. Спочатку форвард реалізував пенальті на 30-й хвилині, а після перерви знову вивів гостей уперед.

Для Мердінка це був особливо важливий шанс, адже до складу Нідерландів він потрапив на тлі проблем команди з нападниками. У Белграді форвард АЗ сповна скористався можливістю та одразу приніс команді три очки, а Хаві після нічиєї з Німеччиною у першому матчі здобув свою дебютну перемогу на чолі збірної.

В інших матчах туру у Лізі А Данія впевнено перемогла Вельс (2:0) і лишила валлійців на останньому місці групи. У Лізі В Австрія обіграла Косово (3:1) у зустрічі проти свого колишнього тренера Франко Фоди, а Ірландія розгромила Ізраїль (3:0). У Лізі D Литва та Азербайджан обмінялися голами (1:1), тоді як Гібралтар і Андорра не забили жодного м'яча (0:0).

Наступний ігровий день Ліги націй пройде уже сьогодні, 28 вересня, і головною подією для українських вболівальників, безсумнівно, стане матч Грузія – Україна.

Ліга націй УЄФА 2026/2027. Другий тур (27 вересня)

Ліга А

Данія – Вельс 2:0 (0:0)

Голи: Девіс (автогол, 53), Ісаксен (66)

Сербія – Нідерланди 1:2 (0:1)

Голи: Йович (46) – Мердінк (30, 69)

Німеччина – Греція 0:1 (0:0)

Гол: Курбеліс (74)

Норвегія – Португалія 1:2 (0:1)

Голи: Голанд (51) – Жоау Фелікс (17), Рамуш (54)

Ліга В

Австрія – Косово 3:1 (2:0)

Голи: Аффенгрубер (23), Адаму (45+2), Чуквуемека (61) – Жегрова (83)

Ізраїль – Ірландія 0:3 (0:3)

Голи: Перротт (13), Іда (16), Мойлан (25)

Ліга D

Литва – Азербайджан 1:1 (1:1)

Голи: Кучис (9) – Емрелі (14)

Гібралтар – Андорра 0:0 (0:0)

Турнірна таблиця

Ліга А

Ліга B

Ліга D

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що третій ігровий день Ліги націй подарував цікаві матчі у топовому дивізіоні А.