«Кінця стражданням не видно». Генсек ООН запропонував шлях до припинення війни

Антоніу Гутерріш назвав негайне припинення вогню першим кроком та заявив про готовність долучитися до можливих переговорів

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав до негайного припинення вогню у війні Росії проти України. За його словами, такий крок має створити умови для подальших домовленостей та досягнення справедливого і тривалого миру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву посадовця.

«Ми вступили у п’ятий рік повномасштабного російського вторгнення в Україну, з величезними стражданнями цивільного населення, каскадними глобальними наслідками – і кінця цьому не видно», – зазначив генсек ООН.

Гутерріш наголосив, що припинення вогню має відбуватися відповідно до Статуту ООН, норм міжнародного права та відповідних резолюцій Організації. На його думку, це дозволить створити необхідні умови для подальших домовленостей щодо завершення війни.

Окремо генсек ООН прокоментував нещодавні поїздки американських переговорників до Москви та Києва. Відповідаючи на запитання про можливість тристоронньої зустрічі на майданчику Організації Об'єднаних Націй, Гутерріш заявив про готовність долучитися до такого процесу.

«Я був би радий це зробити, якщо це можливо», – сказав він.

Гутерріш також звернув увагу на наслідки війни для цивільного населення та світової економіки. За його словами, бойові дії створюють серйозні проблеми для продовольчої безпеки, постачання добрив та енергоносіїв.

Генсек ООН наголосив на важливості пошуку шляхів для безпечного продовження експорту продовольства, добрив та енергоресурсів. Ситуацію, за його словами, додатково ускладнюють проблеми із судноплавством у Чорному морі та криза на Близькому Сході.

Нагадаємо, раніше речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що Київ готовий до енергетичного перемир'я та очікує від Росії переліку об'єктів для узгодження його деталей. Українська сторона заявила про готовність до деескалації за умови взаємного дотримання відповідних домовленостей.