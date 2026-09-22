Лукашенко стає «хорошим хлопцем» для Вашингтона. При чому тут Україна?

Домовленості Вашингтона з Мінськом можуть відкрити новий коридор для українського зерна?

Що й треба було довести. А де тут Україна? (а варіанти є).

Отже, США все-таки купуватимуть калій у Білорусі. Нагадаю, що пілотну партію вже відвантажено. Питання лише в обсягах, маршрутах і в тому, ЧИЙ це буде калій.

Маршрути – поки що через Балтику, але це довго й незручно. Ближче – Литва та Латвія. У Литві Білорусь навіть мала 30% власності в насипному терміналі.

І саме тому посланець Трампа Джон Коул після поїздки до Білорусі кілька днів тому завітав до Литви та Латвії. Питання транзиту до портів і, що найголовніше, – вільних потужностей у портах.

Терміни для такої угоди – до середини листопада. Саме до цього терміну укладаються річні контракти на 2027 рік. Тобто до цього моменту має бути визначено логістику.

А ось після вирішення логістичних питань (або одночасно з ними) можливе вирішення ще одного питання – власності. Тобто ситуації, коли американська компанія купує, наприклад, частину «Недра Ніжина» або «Петриківського ГЗК».

Лукашенко стає «хорошим хлопцем». І якщо питання щодо транзиту калію буде вирішено, він спробує розширити цей механізм на інші товарні групи.

А що тут має до цього Україна?

А ось це вже друге питання, тісно пов’язане з проблемами українського експорту. У тому числі роботи портів. Де одним із варіантів може бути відкриття коридору (через Білорусь) для українського зерна до портів, наприклад, Литви та Латвії. Це простіше, ніж через Польщу чи Румунію, хоча б тому, що немає проблеми з різною шириною залізничного полотна.

І консультації в цьому напрямку були. Для країн Балтії такий варіант є політично вигідним. Керівники держав можуть сказати, що вони пішли не «назустріч диктатору», а на компроміс, де заради вивезення українського зерна довелося «трохи поступитися й диктатору».

І це одна з тем, яка може обговорюватися між Україною та США, якщо ідея «перемир’я на морі» провалиться. Або якщо потужності українських портів, що не зазнали пошкоджень внаслідок російських атак, виявляться занадто малими для експорту всього врожаю.

У будь-якому разі ключові переговори з цього питання відбудуться до середини жовтня. Кінець наступного місяця – фіналізація. Як буде насправді – скоро побачимо.