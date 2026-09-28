Екслідер «Шахтаря» вперше став капітаном збірної України в Лізі націй

Іменитий футболіст отримав новий досвід у лавах «синьо-жовтих»

Вінгер афінського АЕКа Олександр Зубков вивів національну команду України з капітанською пов'язкою на матч Ліги націй проти збірної Грузії. Про це повідомляє «Главком».

Уродженець Макіївки вперше був удостоєний честі стати капітаном «синьо-жовтих». У попередньому поєдинку ці обов'язки виконував ексодноклубник Зубкова в донецькому «Шахтарі» Микола Матвієнко. Основним капітаном збірної України залишається ветеран київського «Динамо» Андрій Ярмоленко.

Зубков дебютував у національній команді в 2020 році. З тих пір він провів 45 матчів за «синьо-жовтих», у яких оформив три голи. Фланговий виконавець був учасником двох чемпіонатів Європи (2020, 2024).

У нинішньому сезоні Зубков зіграв вісім поєдинків за АЕК у всіх турнірах. До свого активу він записав один гол і один асист. Українець влітку підписав із чемпіоном Греції контракт на чотири роки.

До слова, раніше Україна переграла збірну Угорщини на старті Ліги націй. Переможний гол оформив форвард Сікан. Поєдинок «синьо-жовті» завершили в меншості через вилучення вінгера Назаренка.

Нагадаємо, півзахисник Шах оформив хет-трик у чемпіонаті Польщі. До трьох голів українець додав дві результативні передачі. Гданська «Лехія» хавбека здобула четверту перемогу в Першому дивізіоні.