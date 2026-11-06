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«Другий день піднімаю чарку». Ігор Бєланов емоційно привітав Олега Блохіна з днем народження

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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«Другий день піднімаю чарку». Ігор Бєланов емоційно привітав Олега Блохіна з днем народження
Олег Блохін та Ігор Бєланов є одними з найвидатніших представників українського футболу
фото: Ігор Бєланов

У четвер, 5 листопада, Олегу Блохіну виповнилося 74 роки

Легендарний український футболіст Ігор Бєланов привітав іншу легенду гри мільйонів Олега Блохіна з днем народження. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Facebook Ігоря Бєланова.

«Мій друже! Вітаю тебе із твоїм Днем народження! Ти знаєш, що був і залишаєшся для мене зразком високого професіоналізму в спорті і людиною з правильними орієнтирами у житті!

Високо ціную нашу дружбу, прислуховуються до твоїх порад, завжди чекаю на наші зустрічі! Бажаю тобі сімейного благополуччя, миру на нашій землі, міцного здоровʼя і довгих щасливих років життя!

Обіймаю! Другий день піднімаю чарку за тебе і твою чудову родину!», – написав Бєланов.

У четвер, 5 листопада, Олегу Блохіну виповнилося 74 роки.

Олег Блохін та Ігор Бєланов є одними з найвидатніших представників українського футболу. Обидва свого часу виступали за київське «Динамо» та збірну СРСР, а також здобули найпрестижнішу індивідуальну нагороду у світовому футболі – «Золотий м'яч».

Блохін отримав цю відзнаку у 1975 році, ставши першим українцем, який виграв нагороду France Football. У складі київського «Динамо» він здобув два Кубки володарів кубків, Суперкубок УЄФА, численні чемпіонські титули та встановив рекорд результативності клубу – 266 голів. Після завершення ігрової кар'єри Блохін працював тренером, зокрема очолював збірну України, яку вивів до чвертьфіналу Чемпіонату світу 2006 року.

Бєланов став володарем «Золотого м'яча» у 1986 році, коли виступав за «Динамо». У складі київського клубу він виграв чемпіонат і Кубок СРСР, а також Кубок володарів кубків. У 1988 році разом зі збірною СРСР він став срібним призером Чемпіонату Європи.

Нагадаємо, п'ятиразовий володар «Золотого м'яча» Кріштіану Роналду оголосив про завершення кар'єри у збірній Португалії

Теги: Олег Блохін Ігор Бєланов футбол

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