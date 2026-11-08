Нічия у Класичному та черговий недограний матч: результати дванадцятого туру УПЛ 2026/27

Під час дванадцятого тижня українського чемпіонату знов не вдалося дограти один з матчів

Підійшов до завершення дванадцятий тур Української Прем'єр-ліги. Про головні моменти ігрового тижня в цьому огляді повідомляє «Главком».

«Сухе» Класичне

«Шахтар» і «Динамо» не змогли забити жодного м'яча в черговому Класичному, хоча обидві команди мали нагоди відкрити рахунок. У першому таймі кияни могли скористатися помилкою суперника, коли Матвій Пономаренко розігнав атаку, а Назар Волошин завершував комбінацію ударом із меж штрафного майданчика. Проте тоді Дмитро Різник зумів урятувати «гірників». Донеччани ж відповіли моментом Аліссона, який спершу не зміг переграти Георгія Бущана, а наприкінці тайму влучив у стійку дальнім ударом.

На початку другої половини зустрічі «Шахтар» залишився в меншості. На 53-й хвилині Вінісіус Тобіас отримав пряму червону картку за удар Владислава Дубінчака рукою по голові. Через це «Динамо» майже весь тайм мало чисельну перевагу, однак не змогло перетворити її на забиті м'ячі. Хоча кияни більше атакували, найнебезпечніші удари Василя Бражка, Владислава Дубінчака та інших гравців не стали проблемою для Різника. У підсумку принципове протистояння завершилося без голів.

«Кудрівка» вирвалася з останнього місця

Долю зустрічі «Кудрівки» проти «Чорноморця» вирішив швидкий гол Євгена Смирного на дев'ятій хвилині, коли нападник замкнув головою подачу Дениса Світюхи з флангу. Одесити мали ще понад 80 хвилин, щоб відігратися, проте так і не змогли пробити оборону господарів. Натомість «Кудрівка» зберегла мінімальну перевагу та записала до активу три очки.

Перемога дозволила «Кудрівці» піднятися на 15-те місце, випередивши «Кривбас», який раніше зіграв унічию з «Епіцентром». Тепер у команди вісім очок, тоді як криворіжці наразі мають сім і замикають таблицю, проте мають шанс піднятися, адже в них ще є дві гри в запасі. А «Чорноморець» опустився на 11-те місце з дев'ятьма балами, маючи одну гру в запасі.

«Харків» і «Карпати» не дограли матч через повітряну тривогу

Матч «Харкова» та «Карпат» був одним з найцікавіших протистоянь дванадцятого туру УПЛ. Львів'яни потужно розпочали зустріч і вже до 26-ї хвилини повели з різницею у два м'ячі: сталося це завдяки швидкому голу від Алькаїна Чебера на четвертій хвилині та вдалої дії від Яна Костенка. Номінальним господарям (матч проходив у Києві) вдалося відповісти перед перервою на 40-й хвилині, коли Олександр Яцик скоротив відставання до мінімуму.

Другий тайм команди розпочали за рахунку 2:1 на користь «Карпат», однак продовжити гру не змогли. На 47-й хвилині зустріч зупинили через загрозу повітряної атаки, а згодом ухвалили рішення перенести догравання на інший день. У «Харкові» заявили, що рішення було пов'язане з позицією львів'ян, які скористалися правом не чекати відбою тривоги. Дату та час продовження матчу мала визначити Дирекція УПЛ. Загалом цей матч став шостим поєдинком сезону УПЛ, який не вдалося завершити у запланований день через безпекову ситуацію.

Наступний тур УПЛ пройде 20-23 листопада. А з усіма результатами дограних (або майже дограних) матчів дванадцятого ігрового тижня можна ознайомитися нижче.

Українська Прем'єр-ліга 2026/27. 12-й тур

Оболонь 1:1 (0:1) Лівий берег Голи: Жмурко (автогол, 73) – Криворучко (28) Полісся 2:0 (0:0) Верес Голи: Сарапій (47), Гайдучик (90+3) Кудрівка 1:0 (1:0) Чорноморець Голи: Смирний (9) Епіцентр 1:1 (0:0) Кривбас Голи: Сидун (68) – Сек (54) Харків 1:2 (призупинено) Карпати Голи: Яцик (40) – Алькаїн (4), Костенко (26) Буковина 1:1 (0:1) Колос Голи: Кожушко (50) – Ндукве (38) Зоря 1:2 (0:1) ЛНЗ Голи: Башич (64) – Яде (7, 50) Шахтар 0:0 (0:0) Динамо

Турнірна таблиця

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що під час 11-го туру УПЛ була переписана історія чемпіонату.