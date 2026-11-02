«Динамо» з історичним голом Ярмоленка переграло «Кривбас» у Прем'єр-лізі

Андрій Ярмоленко (в центрі) забив, асистував і був вилучений

Столичний гранд здобув другу перемогу під керівництвом Мацея Кендзьорека

Криворізький «Кривбас» поступився київському «Динамо» (0:2) в рамках 11-го туру української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Передматчевий стан команд

Посеред тижня «Кривбас» пробився в 1/4 фіналу Кубка України, здолавши луганську «Зорю» в серії одинадцятиметрових (1:1, пенальті – 3:2). В основний час голом відзначився півзахисник Герберт. А в попередньому турі УПЛ криворіжці розписали нічию з чернівецькою «Буковиною» (0:0).

Натомість столичний гранд вилетів у Кубку України від донецького «Шахтаря» (0:3). Оборонці Михавко та Тіаре, а також нападник Герреро отримали червоні картки. Минулого тижня в Прем'єр-лізі «Динамо» переграло «Кудрівку» (3:1). М'ячі забили хавбеки Михайленко та Піхальонок, а третій гол – оборонця Векляка у власні ворота.

Реклама. 21+ Новий тур – новий виклик для «Динамо». Кияни продовжують боротьбу в чемпіонаті України, а разом із ними – тисячі «біло-синіх» уболівальників. Підтримуй команду разом із титульним спонсором ФК «Динамо» GGBET, і все буде GG!

Перебіг подій

Підопічні Олександра Петракова здивували активним стартом. У дебюті криворіжці створили кілька гострих моментів. Сек двічі не переграв Бущана, а ще один постріл форварда оминув рамку воріт киян.

«Біло-сині» відповіли спробою Шапаренка, з ударом якого впорався Кемкін. А на 18-й хвилині «Динамо» відкрило рахунок. Шапаренко пасом знайшов на правому фланзі Ярмоленка, той подав на лінію воротарського, звідки Пономаренко головою спрямував м'яч у ворота.

Новий спалах активності припав на кінцівку першого тайму. Спершу Герберт із кута штрафного пробив поруч зі стійкою, а потім Вілівальд у власному штрафному завалив Пономаренка – пенальті. До позначки підійшов Ярмоленко та оформив гол, що дозволив йому стати найкращим бомбардиром УПЛ усіх часів.

А далі футболістів обох команд захопили емоції. Герберт у простому епізоді грубо «в'їхав» ззаду Тимчику та спровокував штовханину. Арбітр обмежився двома «гірчичниками» найактивнішим. А потім Ярмоленко вирішив повернути «боржок» Герберту й ногою «скосив» того в не менш звичайному епізоді та залишив «Динамо» вдесятьох.

«Кривбас» спробував перехопити ініціативу з початком другої половини. Криворіжці організували кілька позиційних атак на володіння Бущана. Найнебезпечнішою була спроба Ліна, який з дистанції перевірив пильність кіпера пострілом під поперечину з рикошетом.

Трохи збила запал господарів повітряна тривога. Після неї намагання налагодити атакувальну гру «рудокопи» чергували з новими сутичками з «біло-синіми». Зрештою, бодай скоротити відставання в рахунку команда Петракова не змогла.

«Динамо» здобуло перемогу та повернулося до трійки лідерів УПЛ. Столичний гранд набрав 22 очки. «Кривбас» же залишився у зоні вильоту (шість пунктів).

Українська Прем'єр-ліга. 11-й тур

«Кривбас» – «Динамо» – 0:2

Голи: Пономаренко, 18, Ярмоленко, 43 (пенальті)

Standings provided by Sofascore

До слова, донецький «Шахтар» упевнено здолав «Динамо» в 1/8 фіналу Кубка України. Голи оформили нападник Мендоза, хавбек Ізакі та вінгер Аліссон. Столичний гранд грав у меншості з першого тайму.

Нагадаємо, нещодавно «Динамо» продовжило контракт із воротарем Нещеретом. Нова угода розрахована до літа 2031 року. Голкіпер – вихованець столичного гранда.