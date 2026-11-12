Незвична колекція зірки «Барселони»: дівчина Ямаля показала, що зберігає футболіст у спальні

Масштаби колекції здивували вболівальників

Зірка «Барселони» Ламін Ямаль має незвичну колекцію, яку випадково показала його дівчина Інес Гарсія. Під час публікації відео зі своєю процедурою догляду за шкірою вона засвітила спальню пари, де на стіні розміщена велика кількість навушників Beats. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Iltalehti.

Колекцію навушників у будинку Ламіна Ямаля помітили під час запису відео його дівчини. Камера випадково вихопила кілька полиць, заставлених різними моделями Beats, і саме цей епізод миттєво привернув увагу вболівальників.

Така увага до аудіотехніки виглядає цілком закономірною: Ламін Ямаль уже кілька сезонів тісно співпрацює з брендом Beats, регулярно з’являється з його продукцією на публіці та відкрито демонструє, що музика для нього – не просто фон, а повноцінне захоплення. У компанії Beats навіть підготували окремий матеріал, присвячений саме іспанцеві. У ньому розповіли про його улюблені моделі й про те, як він підбирає навушники під різні ситуації – від звичайних прогулянок до інтенсивних тренувань.

З літа 2026 року Ямаля неодноразово помічали в накладних навушниках Beats 360. Він не обмежується одним кольором чи комплектацією: часто змінює оформлення, обираючи, зокрема, рожеві амбушури або яскраві вставки кольору Volt. Така гра з деталями підкреслює, що для нього навушники – ще й елемент стилю.

Раніше футболіст віддавав перевагу бездротовим Powerbeats Pro 2. Ця модель має спеціальні кріплення, які надійно фіксують навушники під час активних рухів, тож ідеально підходить для тренувань. Додатково вона оснащена функцією вимірювання пульсу – деталь, яка для професійного спортсмена має цілком практичне значення. Іспанські вболівальники вже давно звертали увагу на любов Ямаля до навушників, проте масштаб його домашньої колекції став для багатьох справжньою несподіванкою. У виданні El Nacional навіть пожартували, що запас Beats у футболіста може виявитися більшим за його колекцію трофеїв.

Останніми днями Ямаль пішов ще далі: він роздавав безкоштовні навушники прямо на вулицях Барселони в межах одного із завдань для соціальних мереж.

Нагадаємо, що лідер «Барселони» пропустить матч збірної Іспанії у Лізі націй.