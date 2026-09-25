Форвард «Манчестер Юнайтед» отримав екстрений виклик на матчі Ліги націй

Нідерланди змушені оновити заявку перед прийдешніми поєдинками

Головний тренер національної команди Нідерландів Хаві Ернандес викликав нападника англійського «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зіркзе. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Форвард у таборі «ораньє» замінить Браяна Броббі. Останній зазнав травми в стартовому турі Ліги націй. Проти збірної Німеччини нападник англійського «Сандерленда» відіграв лише 35 хвилин.

Зіркзе розпочав новий сезон у статусі резервіста МЮ. Наразі він провів чотири поєдинки в усіх турнірах без результативних дій. За плечима форварда шість матчів у футболці збірної Нідерландів (один гол).

На прийдешню декаду в команди Хаві заплановані три поєдинки Ліги націй. «Ораньє» гостюватимуть в сербів (27 вересня) та греків (1 жовтня). Натомість 4 жовтня Нідерланди приймуть збірну Сербії в Ейндговені.

До слова, форвард збірної Косова Ведат Мурікі показав у Лізі націй футболку на підтримку засудженого в Гаазі експрезидента. Після гола він підтримав політика Хашима Тачі. На футболці був логотип Армії визволення Косова, польовим командиром якої той був.

Нагадаємо, нападник збірної Ізраїлю Саїд Абу-Фархі дивно відсвяткував гол і отримав вилучення. На емоціях він побіг на край поля та вихопив кутовий прапорець. Інвентар і став головним елементом тріумфу футболіста.