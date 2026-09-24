Зідан зробив вимушену заміну в збірній Франції перед стартом Ліги націй

«Триколірні» мають кадрові проблеми на старті турніру

Оборонець мадридського «Реала» Ібраїма Конате не допоможе національній команді Франції у прийдешньому вікні Ліги націй 2026/27. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Федерації футболу Франції.

Медичний штаб «триколірних» діагностував у центрбека легке розтягнення зв'язок правого коліна. Як наслідок, Конате вирішили відправити в клуб. Там він проходитиме реабілітацію.

Замість нього Зінедін Зідан викликав у табір збірної Франції Лені Йоро. Оборонець англійського «Манчестер Юнайтед» отримав прем'єрний виклик до національної команди. Він матиме нагоду дебютувати за «триколірних» у двох поєдинках із Бельгією або в матчах проти Туреччини та Італії.

Йоро в нинішньому сезоні провів чотири поєдинки в усіх турнірах. Усі 90 хвилин він відіграв у Лізі чемпіонів («Сабах») та Кубку англійської ліги («Брайтон»). Раніше центрбек провів 10 матчів за молодіжну збірну Франції.

До слова, Ілля Забарний не потрапив до заявки ПСЖ на матч Ліги 1 після помилки в Лізі чемпіонів. Із українцем така ситуація сталася вперше в сезоні. Щоправда, зіграв оборонець лише два матчі.

Нагадаємо, раніше ПСЖ розірвав контракт із чемпіоном Європи-2016 Ренату Санчешем. На контракті хавбек перебував із 2022 року. Тоді парижани віддали за нього 15 млн євро французькому «Ліллю».