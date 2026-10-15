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Тренер «Бенфіки» розповів, чи зіграє Анатолій Трубін у матчі з «Селтіком»

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Тренер «Бенфіки» розповів, чи зіграє Анатолій Трубін у матчі з «Селтіком»
Українець вистуає за «Бенфіку» з літа 2023 року
фото: Instagram Анатолія Трубіна

Анатолій Трубін не отримує регулярної ігрової практик у «Бенфіці»

Головний тренер «Бенфіки» Марко Сілва розповів, чи зіграє Анатолій Трубін у матчі другого туру лігіи Єврои з «Селтіком». Про це повідомляє «Главком».

Поєдинок відбудеться 15 вересня о 22:00 за київським часом.

«Ми говоримо про масштаб суперника, історія якого в плані титулів та домінування у шотландському футболі говорить сама за себе. Ми маємо підготуватися якнайкраще.

«Бенфіка» почала турнір у Мілані з правильного кроку, тепер необхідно продовжити в тому ж дусі. Ми повинні показувати стабільні результати перед нашими вболівальниками та очікуємо на чудову атмосферу.

Ви бачите, що зв'язок між командою та фанатами стає дедалі сильнішим. Єдине, що я можу сказати: Трубін повернеться у стартовий склад і зіграє з перших хвилин», – сказав португальський фахівець.

ЦЬого сезону Анатолій Трубін тричі виходив на поле, два матчі у його виконанні стали сухими. За інформацією португальських медіа, гравець отримуватиме час лише у Лізі Європи.

У складі збірної України Анатолій Трубін цього сезону провів дві гри, у одній з них він зберіг ворота на замку.

До слова, вінгер «Зорі» Жерсон Родрігеш повернеться до гри до матчу десятого туру УПЛ з «Шахтарем».

До слова, «Шахтар» переграв АЕК з рахунком 3:1 в рамках другого туру груового етапу Ліги чемпіонів.

Раніше ЛАСК та «Ліверпуль» влаштували шоу на дев'ять м'ячів у Лізі чемпіонів – хетр-трик з асистів оформив ексгравець «Кривбаса» Іван Дібанго.

Теги: Анатолій Трубін футбол ФК Бенфіка Ліга Європи

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